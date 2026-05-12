Руска специјална војна операција може се зауставити у сваком тренутку ако Кијев преузме одговорност и донесе неопходну одлуку, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Кијеву је добро познато које одлуке треба да донесе", навео је Песков.
Он је додао да је хуманитарно примирје у зони специјалне војне операције завршено и да се специјална операција наставља.
Руско Министарство одбране је објавило прошле седмице да је примирје на снази од петка, 8. маја, до недјеље, 10. маја.
Помоћник Кремља Јуриј Ушаков изјавио је на почетку примирја да је Русија пристала на иницијативу предсједника САД Доналда Трампа за продужетак обуставе ватре са Украјином од суботе, 9. маја до јуче и размјену ратних заробљеника са Кијевом у том периоду.
