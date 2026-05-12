Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС

У Спомен-соби Војске Републике Српске у касарни "Козара" у Бањалуци данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 12. маја - Дана ВРС и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
У име институција Републике Српске вијенац су положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
Вијенац су положиле и делегације Србије, коју је предводио начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, те Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Цвијеће су положили представници у институцијама Републике Српске, српски представници у институцијама на заједничком нивоу, организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и пензионисани официри и генерали ВРС.
У касарни "Козара" у Бањалуци данас се обиљежава Дан ВРС и Дан Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ.
ВРС је формирана 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, погинуло је 23.659 бораца.
ВРС је послије 14 година постојања ушла у састав Оружаних снага БиХ гдје њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.
