Logo
Large banner

Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС

Аутор:

АТВ
12.05.2026 12:01

Коментари:

0
Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Спомен-соби Војске Републике Српске у касарни "Козара" у Бањалуци данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 12. маја - Дана ВРС и Трећег пјешадијског Република Српска пука.

У име институција Републике Српске вијенац су положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.

Вијенац су положиле и делегације Србије, коју је предводио начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, те Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Цвијеће су положили представници у институцијама Републике Српске, српски представници у институцијама на заједничком нивоу, организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и пензионисани официри и генерали ВРС.

У касарни "Козара" у Бањалуци данас се обиљежава Дан ВРС и Дан Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ.

ВРС је формирана 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, погинуло је 23.659 бораца.

ВРС је послије 14 година постојања ушла у састав Оружаних снага БиХ гдје њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

споменик

Војска Републике Српске

положени вијенци

Касарна Козара

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо протојереј Богдан Стјепановић

Друштво

Преминуо протојереј Богдан Стјепановић

2 ч

0
Црвена ружа у башти

Савјети

Мај је најважнији мјесец за руже: Ако желите раскошне цвјетове, избјегните ове грешке

2 ч

0
Вода чаша

Бања Лука

Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке остају без воде

2 ч

0
Никола Јокић

Кошарка

Да ли ће Јокић играти за Србију овог љета? Огласио се Небојша Човић

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадором Турске у БиХ Емином Аксекијем.

Република Српска

Каран са Аксекијем: Разговарано о наставку сарадње Српске и Турске

2 ч

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у касарни Козара на служењу парастоса.

Република Српска

Стевандић: Војска Српске одбранила слободу, мир и право на живот

3 ч

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Војска одбранила народ и право српске на постојање

3 ч

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner