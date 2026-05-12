Стевандић: Војска Српске одбранила слободу, мир и право на живот

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да су захваљујући храбрости и одлучности Војске Републике Српске одбрањени слобода, мир и право на живот и достојанство српског народа.
Стевандић је подсјетио да је ВРС, која је формирана 12. маја 1992. године историјском одлуком Народне скупштине Републике Српске, као одбрамбена војна формација одбранила животе и слободу српског народа у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и дала кључни допринос у стварању Српске.
"Република Српска, у чије темеље су уграђени животи наших војника, наша је највећа побједа. Чувајући традицију ВРС и њених бораца, који су најзаслужнији за опстанак нашег народа на овим просторима, са поносом његујемо и чувамо сјећање на наше јунаке", навео је Стевандић у честитки поводом Дана ВРС и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Стевандић је захвалио Трећем пјешадијском Република Српска пуку, који баштини традицију ВРС, за допринос у очувању мира и безбједности.
"Све вам срећно и весело било, јунаци!", поручио је Стевандић.
Стевандић је честитку упутио команданту Трећег пјешадијског Република Српска пука бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и војницима, као и свим бившим припадницима ВРС.
