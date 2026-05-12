Минић: ВРС - симбол храбрости и жртве српског народа

12.05.2026 09:03

Премијер Републике Српске Саво Минић
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да се српски народ данас са поштовањем и захвалношћу присјећа свих бораца који су у најтежим временима остављали своје породице да би бранили и одбранили Републику Српску.

- Српски војник никада није био само ратник, био је домаћин, отац, брат и човјек који је знао да слобода нема цијену. Као што су вијековима наши преци устајали да бране свој народ и право на живот у слободи, тако смо и ми стали у одбрану Републике Српске, свјесни одговорности према будућим покољењима - навео је Минић.

Он је истакао да је Војска Републике Српске /ВРС/ симбол храбрости и жртве српског народа.

- Данас са посебним пијететом одајемо почаст свим погинулим и преминулим борцима, као и свима који су дио себе уткали у темеље Републике Српске. Њихова жртва обавезује нас да чувамо мир, јединство и достојанство нашег народа. Срећан нам Дан Војске Републике Српске - навео је Минић на Иксу.

