Минић: ВРС - симбол храбрости и жртве српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да се српски народ данас са поштовањем и захвалношћу присјећа свих бораца који су у најтежим временима остављали своје породице да би бранили и одбранили Републику Српску.
- Српски војник никада није био само ратник, био је домаћин, отац, брат и човјек који је знао да слобода нема цијену. Као што су вијековима наши преци устајали да бране свој народ и право на живот у слободи, тако смо и ми стали у одбрану Републике Српске, свјесни одговорности према будућим покољењима - навео је Минић.
Република Српска
Шеранић: Изузетно мали ризик од ширења хантавируса, нема разлога за забринутост
Он је истакао да је Војска Републике Српске /ВРС/ симбол храбрости и жртве српског народа.
- Данас са посебним пијететом одајемо почаст свим погинулим и преминулим борцима, као и свима који су дио себе уткали у темеље Републике Српске. Њихова жртва обавезује нас да чувамо мир, јединство и достојанство нашег народа. Срећан нам Дан Војске Републике Српске - навео је Минић на Иксу.
Са поштовањем и захвалношћу присјећамо се свих бораца који су у најтежим временима остављали своје породице да би бранили и одбранили Републику Српску.— Саво Минић (@minic_savo) May 12, 2026
Српски војник никада није био само ратник, био је домаћин, отац, брат и човјек који је знао да слобода нема цијену. Као што су…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч20
Република Српска
5 ч0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму