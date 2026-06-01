Забрана друштвених мрежа млађима од 16 година и у овој држави

Аутор:АТВ
Коментари:0
Малезија је званично почела да примјењује нова правила којима се дјеци млађој од 16 година забрањује отварање и кориштење налога на друштвеним мрежама, чиме се придружила растућем броју држава које покушавају да пооштре заштиту малољетника на интернету.
Ипак, упркос подршци дијела јавности, нова регулатива изазвала је и озбиљне полемике о приватности, надзору и могућности спровођења закона у пракси.
Мјера је ступила на снагу 1. јуна, а односи се на све велике платформе које имају најмање осам милиона корисника у Малезији, укључујући Фацебоок, Инстаграм, ТикТок и Јутјуб. Према правилима која је усвојила Малезијска комисија за комуникације и мултимедију (МЦМЦ), те платформе сада морају да уведу системе за провјеру старости корисника и спријече особе млађе од 16 година да отварају налоге.
Нова правила не односе се само на нове кориснике. Власти су саопштиле да ће провјера старости постојећих налога бити спроведена током наредних шест мјесеци.
Корисници за које се утврди да имају мање од 16 година добиће рок од мјесец дана да преузму или пребаце своје фотографије, видео-снимке и друге податке прије него што им приступ буде ограничен или налог угашен.
Према ранијим објашњењима малезијских званичника, друштвене мреже ће вјероватно морати да користе званичне идентификационе документе попут личних карата, пасоша или других државних докумената како би потврдиле старост корисника, наводи "КореаТимес". Замјеница министра комуникација Тео Ние Чинг истакла је да више неће бити довољно да корисник само означи да има више од 18 година.
Ипак, власти још нису прецизирале коју ће технологију компаније морати да користе за верификацију идентитета, остављајући платформама одређени простор да саме развију рјешења.
