01.06.2026 16:19

Ужас на београдском градилишту: Радник пао са висине, скела га поклопила
Фото: Unsplash

Грађевински радник И. Д. (24), држављанин Азербејџана, тешко је повријеђен данас око 11.30 часова на градилишту у Рашкој улици на Савском венцу.

До несреће је дошло када је младић, из за сада непознатих разлога, пао са металне конструкције, која се потом обрушила и пала директно преко њега. Млади радник је колима Хитне помоћи у тешком стању хитно превезен у Ургентни центар.

Након хитне дијагностике у Ургентном центру, љекари су несрећном младићу констатовали тешке тјелесне повреде. Због природе повреда, он ће одмах бити упућен на Институт за ортопедију „Бањица” ради даљег лијечења и оперативних захвата.

Истрага у току

На мјесту несреће у Рашкој улици обављен је увиђај како би се утврдиле све околности које су довеле до овог тешког инцидента.

Истрага би требало да покаже да ли су на градилишту биле испоштоване све законске мјере заштите на раду, као и шта је узроковало пад и рушење масивне металне конструкције.

Портал ће наставити да прати здравствено стање повријеђеног радника и развој истраге, пише Телеграф.рс.

