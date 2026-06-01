Стиже нам ретроградни Меркур, а његов утицај ће највише осјетити ова 4 знака

Један ретроградни Меркур тек што смо оставили иза себе, а овог јуна чека нас – нови. Стиже већ крајем мјесеца, с првим данима календарског љета, али неће доћи изненада. Спремите се на вријеме, јер ће га недјељама унапријед најављивати породичне тензије и појачана драма.
У наредном периоду немојте да доносите важне одлуке и порадите на импулсивности, а ако сте рођени у неком од ова четири хороскопска знака, будите посебно на опрезу.
Месец је тек почео, али проћи ће док лупимо дланом о длан. Други ретроградни Меркур у 2026. години чека нас већ 29. јуна, и већ данас можете осјетити какву ће енергију улити у ово љето. Астролог Лилија Љубимова упозорава да би ова четири хороскопска знака могла да на сопственој кожи осјете утицај тог небеског феномена и главног кривца за многе проблеме, па није згорег припремити се на вријеме.
Први летњи месец биће испуњен астролошким догађајима. Прва половина биће добра за показивање иницијативе – од 6. до 12. јуна могли бисте доћи у искушење да потрошите новац на већу куповину, и суочићете се са дилемом: купити нешто скупо за себе или за своју породицу. Изаберите ово друго; временом ћете схватити да је одлука била исправна, а куповина ће се показати и пријатном и корисном.
"Још један важан савјет: не доносите финансијске одлуке сами - консултујте се са партнером. То ће вас заштитити од импулсивних поступака и грешака", наводи Лилија Љубимова.
Друга половина мјесеца биће обиљежена дипломатијом и компромисима. Посебно значајан датум је 19. јун, када Хирон улази у знак Бика. У астрологији, Хирон се сматра исцјелитељем рана из прошлости, откривајући скривене ресурсе који произилазе из претходних тешкоћа.
Прелазак у овај знак ствара плодно тло, јер се Бик сматра симболом стабилности, материјалног благостања и земаљске удобности, помаже у реализацији дугогодишњих планова и отвара пут ка успјеху. Још један карактеристичан детаљ: сви ћемо заузети став гдје је лакше постићи договор. Дипломатија долази у први план - морамо разматрати заједничке интересе и мишљења других, и слушати, а не дјеловати на основу личне користи.
Ако је раније однос између дјеце и родитеља био најважнији, сада ће приоритет бити проналажење равнотеже између сопствених интереса и интереса партнера. Неопходно је тражити компромис са супружником или колегама и заступати интересе предузећа.
Пред крај мјесеца, ретроградни Меркур ће најавити свој долазак у великом стилу. Почиње 29. јуна и остаје све до 23. јула. Посебно ће бити погођена ова четири хороскопска знака: Рак, Јарац, Ован и Вага.
"Представници ових знакова морају бити посебно пажљиви са документима, унапријед планирати путовања и све двапут провјерити. Период ће бити изазован за подносиоце захтјева; електронски уређаји можда неће радити исправно, па се могу јавити проблеми".
Јупитер ће потом прећи у знак Лава, а породичне теме и везе, лична креативност и самоостварење ће доћи до изражаја. Овај транзит додаће опуштену атмосферу и створити скоро празнично расположење. Лав се повезује са хумором и забавом. А Јупитер има велики потенцијал да донесе срећу свима, упркос ретроградном периоду, закључује астролог.
(Жена Блиц)
