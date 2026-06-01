Како сода бикарбона може помоћи у одржавању баште: Испробајте овај трик

Аутор:

АТВ
01.06.2026 16:51

Мушкарац сади биљке у башти.
Фото: Pexels/Greta Hoffman

Сода бикарбона може бити ефикасно и природно рјешење за контролу биљних ваши у вашој башти. Њена способност да дехидрира инсекте и промијени пХ површине биљке чини је корисним савезником у одржавању здравља ваших биљака.

Пратећи једноставне кораке за припрему и примјену раствора, можете заштитити своје биљке од ових штеточина на еколошки прихватљив начин.

Када се правилно користи, сода бикарбона може бити сигуран и ефикасан метод за одржавање здраве баште.

Сода бикарбона против биљних ваши

Биљне ваши су уобичајене штеточине у баштама и на биљкама. Ови мали инсекти могу изазвати значајну штету на листовима биљака, успоравајући њихов раст и изазивајући разне болести. Ако тражите природно и еколошки прихватљиво решење за борбу против биљних ваши, сода бикарбона би могла бити одговор, пише Нет.хр.

Кориштење соде бикарбоне као природног пестицида против биљних ваши је једноставно са ових неколико корака за припрему и наношење раствора.

Састојци:

  • 1 кашика соде бикарбоне
  • 1 литар воде
  • 1 кашика благог течног сапуна (нпр. течни сапун без адитива)
Припрема раствора:

У литар воде додајте кашику соде бикарбоне и кашику течног сапуна.

Добро промијешајте док се сода бикарбона и сапун потпуно не растворе.

Примјена:

Сипајте раствор у боцу са распршивачем.

Распршите раствор директно на биљке, пазећи да покријете сва захваћена подручја, укључујући доњу страну листова где се биљне ваши често скривају.

Нанесите раствор рано ујутро или касно поподне да бисте избјегли опекотине од сунца на биљкама.

Поновите поступак:

Прскајте биљке раствором свака 2-3 дана док се биљне ваши не уклоне. Такође, раствор можете користити као превентивну мјеру једном недељно.

Како сода бикарбона дјелује против биљних ваши?

Дехидрација

Сода бикарбона може помоћи у дехидрацији биљне ваши, узрокујући њихову смрт. Његов абразивни ефекат може оштетити спољашњу мембрану инсеката, што доводи до губитка течности.

Промјена пХ вриједности

Сода бикарбона може промијенити пХ површине биљке, чинећи је мање привлачном или неприкладном за биљне ваши.

Превенција гљивичних болести

Сода бикарбона такође може помоћи у превенцији гљивичних болести које биљне ваши могу изазвати лучењем медљике.

Предности употребе соде бикарбоне

Сода бикарбона је природна и безбједна за људе, кућне љубимце и корисне инсекте као што су пчеле и бубамаре.

Употреба соде бикарбоне смањује потребу за хемијским пестицидима који могу наштетити животној средини.Сода бикарбона је лако доступна и јефтина, што је чини приступачном опцијом за баштованство.

