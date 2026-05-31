Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

31.05.2026 13:04

Доласком топлијих дана све више времена проводимо на отвореном, али и боравак у дворишту, на тераси или балкону често могу покварити пчеле, стршљени и други инсекти. Иако имају важну улогу у природи, њихово присуство у близини дома може бити неугодно, а понекад и опасно.

Постоји неколико једноставних и природних метода које могу помоћи да смањите број инсеката у свом окружењу без употребе агресивних хемијских средстава. Једна од практичних опција је постављање замке направљене од стаклене тегле.

Наиме, у њу се може ставити мала количина меда или џема разријеђеног водом, чији ће мирис привући инсекте. Након што уђу у теглу, теже ће пронаћи излаз, због чега је потребно редовно празнити или мијењати садржај замке.

За одбијање различитих врста инсеката могу послужити и етерична уља. Комбинација неколико капи уља цитронеле, еукалиптуса, менте, чајевца, мирте и чемпреса помијешана с маслиновим уљем и водом може се користити као природно средство за заштиту простора. Приликом употребе треба бити опрезан и избјегавати контакт смјесе с очима.

Осим тога, одређене биљке познате су по томе што својим мирисом одбијају инсекте. Босиљак, лаванда, рузмарин, матичњак и нана могу бити користан додатак врту, балкону или простору око куће, а истовремено доприносе угоднијем амбијенту.

Примјеном ових једноставних рјешења могуће је смањити присуство нежељених инсеката и учинити боравак на отвореном угоднијим и сигурнијим.

