Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Доласком топлијих дана све више времена проводимо на отвореном, али и боравак у дворишту, на тераси или балкону често могу покварити пчеле, стршљени и други инсекти. Иако имају важну улогу у природи, њихово присуство у близини дома може бити неугодно, а понекад и опасно.
Постоји неколико једноставних и природних метода које могу помоћи да смањите број инсеката у свом окружењу без употребе агресивних хемијских средстава. Једна од практичних опција је постављање замке направљене од стаклене тегле.
Наиме, у њу се може ставити мала количина меда или џема разријеђеног водом, чији ће мирис привући инсекте. Након што уђу у теглу, теже ће пронаћи излаз, због чега је потребно редовно празнити или мијењати садржај замке.
За одбијање различитих врста инсеката могу послужити и етерична уља. Комбинација неколико капи уља цитронеле, еукалиптуса, менте, чајевца, мирте и чемпреса помијешана с маслиновим уљем и водом може се користити као природно средство за заштиту простора. Приликом употребе треба бити опрезан и избјегавати контакт смјесе с очима.
Осим тога, одређене биљке познате су по томе што својим мирисом одбијају инсекте. Босиљак, лаванда, рузмарин, матичњак и нана могу бити користан додатак врту, балкону или простору око куће, а истовремено доприносе угоднијем амбијенту.
Занимљивости
Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом
Примјеном ових једноставних рјешења могуће је смањити присуство нежељених инсеката и учинити боравак на отвореном угоднијим и сигурнијим.
(кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
19 ч0
Најновије
13
23
13
19
13
04
12
52
12
48
Тренутно на програму