Не можете да спавате због врућине? Овај положај би могао да помогне

Топлотни таласи, који са собом доносе и такозване тропске ноћи, могу озбиљно да поремете квалитет сна. У таквим условима температура, према ријечима метеоролога, не пада испод 20 степени Целзијуса, због чега многи људи тешко могу да заспи чешће се буде и више се зноје.
Једна студија је показала да врућина генерално негативно утиче на сан, али топлотни таласи могу да га знатно више скрате него други топли периоди, пише Хафингтон пост.
Иако су многи савјети за суочавање са врућим ноћима већ добро познати, поставља се питање који је положај тијела најбољи за спавање током екстремних врућина. Консултанткиња за спавање Алисон Џонс рекла је за „Тајмс“ да је спавање на боку вјероватно најбољи избор.
„Спавање на боку излаже већу површину тијела ваздуху, што омогућава ефикасније ослобађање топлоте и помаже у спрјечавању буђења од топлотног удара“, објаснила је.
Други стручњаци се слажу. Џејмс Лајнхард, стручњак за положаје спавања, рекао је за Томов водич да највише топлоте губимо кроз чело, а одмах за њим слиједи доњи дио леђа.
Додао је да спавање на леђима може задржати топлоту.
„Када лежите на боку, мање вашег тијела је у контакту са душеком, па се топлота ослобађа природније и брже него када лежите на леђима“, објаснио је Лајнхард.
Чини се да је битна и страна на којој спавате. Др Абхинав Синг, љекар специјализован за медицину спавања, рекао је за Фондацију за сан да спавање на лијевој страни може помоћи људима који пате од горушице или других проблема са варењем ноћу.
Разлог лежи у структури желуца. Већина његовог садржаја налази се на лијевој страни тијела, па је желудачној киселини теже да се врати у једњак када особа лежи на лијевој страни.
Неке студије показују да до 10 процената људи доживљава гастроезофагеалну рефлуксну болест (ГЕРБ) ноћу, што може погоршати квалитет сна и довести до зачараног круга лошег одмора и умора.
