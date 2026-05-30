Извор:

СРНА

30.05.2026 18:22

Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Украјински борбени дрон ударио је у зграду турбинске сале енергетског блока шест Запорошке нуклеарне електране /ЗНПП/ и експлодирао, рекао је генерални директор Алексеј Лихачов.

Лихачов је истакао да главна опрема није оштећена у експлозији, али је настала рупа у зиду турбинске сале.

"Изгледа да многи не схватају озбиљно нападе на нуклеарне електране, али данас смо отишли ​​корак ближе инциденту који би вјероватно погодио чак и оне који живе далеко ван Русије и Украјине, а који још увијек мисле да су потпуно безбједни", упозорио је Лихачов.

Шеф "Росатома" је осудио украјински напад на ЗНПП у Запорошкој области, назвавши га преласком "не само црвених линија већ и граница здравог разума".

