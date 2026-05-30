Обиљежене 23 године од смрти генерала Момира Талића

Аутор:Магдалена Глигић
У најтежим временима за Србе генерал Момир Талић имао је жељу,визију и храброст да предводи војску Републике Српске у одбрани српског народа. Након 23 године од смрти генерала сјећање на њега не блиједи. Оно је све јаче.
„Повео је храбру херојску војску Републике Српске у пробој уз визионарску наредбу да се пробије коридор макар био као козија стаза нећу да деца умиру. Данас имамо оно за шта је плаћена велика цена то су животи наших бораца и наших народа и због тога морамо нашој деци из генерације у генерацију преносити завет који нам је оставила наша војска и наш народ цена која је плаћена за нашу државу", рекао је Момир Талић, син генерала Талића.
За Републику Српску дало се најсветије – најбољи синови и кћери дали су своје животе, и ми морамо да наставимо заједнички да остварујемо виталне националне интересе Срба и Српске истакао је Драгомир Кесеровић подсјећајући на ријечи Талића који је био за јединство свих Срба. Када су неки одлазили Талић је храбро дошао и дао себе српском народу.
"И ако је био генерал и лагано могао пратити из Београда сукобе на овим просторима, одбио је да се врати у Југославију, остао је са својим народом јер једноставно Поткозарје, Козара и дјеца не могу да страдају", рекао је Драгомир Кесеровић, генерал-мајор Војске Републике Српске.
Талић је народна икона и то нико не може да промјени истакао је Милорад Додик. Предлаже да Трг код централног споменика погинулим борцима Војске Републике Српске треба да носи име српског хероја генерала Момира Талића.
"Рећи ћу само да сам генерала Талића знао лично. У свим данима рата обилазио често његову команду и сарађивали смо на многим питањима која су била важна за нашу војску. Генерал Келечевић и он су чинили несаломљив тандем који је учинио Крајину недирнутом, учинио Крајину слободном и да Крајина није односно да бар овај Козарски дио није преживио егзодус какав је доживио у неким другим временима", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Пробијањем коридора спојени су западни и источни дијелови Републике Српске, спашене су хиљаде живота и очувано је јединство српског народа, истакао је Горан Селак.
"То је био глас народа, глас савјести и одлука човјека који је знао да се тада није бранила само територија већ право на живот", Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Сјећајући се генерала Талића данас се сјећамо и свих српских бораца, генерација које су поднијеле највећу жртву за слободу српског народа, чуло се на обиљежавању. Зато је поручују окупљени обавеза сваког Србина да буде достојан жртве српских бораца и у данима када се не тражи одлазак у ров остаје обавеза да се чува Република Српска, поштујући њене институције, јединство и слободу.
