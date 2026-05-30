Logo
Large banner

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

Аутор:

АТВ
30.05.2026 16:58

Коментари:

0
Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.
Фото: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Пољски премијер Доналд Туск реаговао је на објаву замјеника предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитрија Медведева који је на друштвеним мрежама написао да је "мирни сан грађана Европске уније завршен", упозоривши да би све земље НАТО-а требало коначно да почну озбиљно да схватају овакве ријечи.

"Пољска, Балтичке државе, а сада Румунија. Све је више и више руских провокација. Јуче је бивши руски предсједник Медведев казао да је мирни сан грађана ЕУ завршен. Сви у НАТО-у би најзад требало да почну озбиљно да схватају овакве чињенице и ријечи", навео је Туск у објави на мрежи Икс.

Претходно је Медведев, на платформи Икс написао да би грађани ЕУ требало да схвате да су власти њихових земаља унилатерално ушле у рат са Русијом.

Европа

Свијет

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

"Зато будите опрезни и немојте се ничим изненадити", написао је он.

Медведев је раније изјавио да су лидери ЕУ одговорни за смрт руских цивила усљед напада, укључујући и, како је рекао, терористички напад у Старобиљску.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Туск

Пољска

Русија

Дмитриј Медведев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

Свијет

Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

3 мј

0
Демонстрације у Тирани

Свијет

Издато упозорење: "Напустите Иран"

3 мј

0
Туск Пољацима: Напустите земљу, могућ сукоб сваки дан

Свијет

Туск Пољацима: Напустите земљу, могућ сукоб сваки дан

3 мј

0
Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

Свијет

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

8 мј

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

4 ч

0
Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

Свијет

Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

4 ч

5
Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској

Свијет

Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској

5 ч

0
Кит

Свијет

Тијело угинулог грбавог кита извучено на обалу

5 ч

0

  • Најновије

21

13

Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

21

12

Сину погинулог борца уручени кључеви стана

20

48

Преминуо Едгар Морин

20

24

Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

20

17

У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner