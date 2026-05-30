Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

Пољски премијер Доналд Туск реаговао је на објаву замјеника предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитрија Медведева који је на друштвеним мрежама написао да је "мирни сан грађана Европске уније завршен", упозоривши да би све земље НАТО-а требало коначно да почну озбиљно да схватају овакве ријечи.
"Пољска, Балтичке државе, а сада Румунија. Све је више и више руских провокација. Јуче је бивши руски предсједник Медведев казао да је мирни сан грађана ЕУ завршен. Сви у НАТО-у би најзад требало да почну озбиљно да схватају овакве чињенице и ријечи", навео је Туск у објави на мрежи Икс.
Претходно је Медведев, на платформи Икс написао да би грађани ЕУ требало да схвате да су власти њихових земаља унилатерално ушле у рат са Русијом.
"Зато будите опрезни и немојте се ничим изненадити", написао је он.
Медведев је раније изјавио да су лидери ЕУ одговорни за смрт руских цивила усљед напада, укључујући и, како је рекао, терористички напад у Старобиљску.
