Logo
Large banner

Издато упозорење: "Напустите Иран"

Извор:

Аваз

19.02.2026

22:31

Коментари:

0
Демонстрације у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Пољски премијер Доналд Туск упутио је у четвртак снажан апел држављанима Пољске који се тренутно налазе у Ирану или планирају путовање у ту земљу, позвавши их да је одмах напусте или у потпуности одустану од пута.

Нагласио је да је сигурносна ситуација изузетно озбиљна те да се може нагло погоршати у врло кратком временском периоду. Како је истакао, његово упозорење не смије се схватити олако нити као претјеривање.

Према Тускове ријечима, околности се могу промијенити „у року од неколико сати до неколико десетина сати“. Уколико би дошло до избијања оружаног сукоба, додао је, нико не би могао гарантовати сигурну евакуацију страних држављана.

"Нико неће бити у стању осигурати опције за извлачење људи уколико дође до ескалације тренутне ситуације", поручио је Туск, наглашавајући хитност тренутка.

Gaza-Izrael

Свијет

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

Овакво упозорење из Варшаве долази у јеку појачаних тензија током преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Из Бијеле куће је у сриједу саопћено да би за Иран било „мудро“ да пристане на споразум са САД-ом. Ова порука услиједила је након што је амерички предсједник Доналд Трамп поново јавно наговијестио могућност директне војне интервенције против Техерана.

Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

Стигло упутство: Спремите се за рат

Да су тензије достигле висок ниво, потврђују и наводи појединих страних медија који спекулишу да би евентуални амерички војни удар на Иран могао услиједити већ током предстојећег викенда.

Подијели:

Тагови :

Donald Tusk

Иран

Пољска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

Свијет

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

2 ч

0
Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Свијет

Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

3 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Бивши принц Ендру пуштен из притвора

3 ч

0
Трамп: Рат је готов, предајте оружје

Свијет

Трамп: Рат је готов, предајте оружје

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Централне вијести, 19.02.2026.

23

00

Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

22

48

Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

22

46

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

22

31

Издато упозорење: "Напустите Иран"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner