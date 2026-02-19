Издато упозорење: "Напустите Иран"

Извор:
Пољски премијер Доналд Туск упутио је у четвртак снажан апел држављанима Пољске који се тренутно налазе у Ирану или планирају путовање у ту земљу, позвавши их да је одмах напусте или у потпуности одустану од пута.
Нагласио је да је сигурносна ситуација изузетно озбиљна те да се може нагло погоршати у врло кратком временском периоду. Како је истакао, његово упозорење не смије се схватити олако нити као претјеривање.
Према Тускове ријечима, околности се могу промијенити „у року од неколико сати до неколико десетина сати“. Уколико би дошло до избијања оружаног сукоба, додао је, нико не би могао гарантовати сигурну евакуацију страних држављана.
"Нико неће бити у стању осигурати опције за извлачење људи уколико дође до ескалације тренутне ситуације", поручио је Туск, наглашавајући хитност тренутка.
Овакво упозорење из Варшаве долази у јеку појачаних тензија током преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Из Бијеле куће је у сриједу саопћено да би за Иран било „мудро“ да пристане на споразум са САД-ом. Ова порука услиједила је након што је амерички предсједник Доналд Трамп поново јавно наговијестио могућност директне војне интервенције против Техерана.
Да су тензије достигле висок ниво, потврђују и наводи појединих страних медија који спекулишу да би евентуални амерички војни удар на Иран могао услиједити већ током предстојећег викенда.
