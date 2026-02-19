Logo
Трамп: Рат је готов, предајте оружје

Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Доналд Трамп изјавио је да је рат у Гази завршен и поручио да очекује да Хамас преда оружје, уз упозорење на "веома оштар одговор" уколико то не учини.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је рат у Гази завршен и да очекује да Хамас преда оружје.

Обраћајући током одржавања прве сједнице Одбора за мир у Вашингтону, Трамп је истакао да је "рат у Гази готов", али да и даље постоје "мањи пламенови". "Хамас ће, мислим, предати оружје, као што је обећао. Ако то не учине, биће суочени са веома оштрим одговором. То не желе", рекао је Трамп, преноси НБЦ Њуз.

Он је навео да је Хамас одиграо значајну улогу у напорима за проналажење тела израелских талаца у Гази и поручио да су Сједињене Америчке Државе посвећене томе да Газа постане стабилна и добро вођена територија.

Трамп је, како преноси Ал Џазира, оценио да слање америчких војника у Газу ради уништавања Хамаса није неопходно, додајући да "свет сада чека Хамас" и да је та организација "једина препрека" даљем напретку.

