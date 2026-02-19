"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Извор:
СРНА
19.02.2026
19:22
Члан Извршног комитета Одбора за мир Јакир Габај изјавио је данас да обнова Појаса Газе почиње чишћењем више од 70 милиона тона рушевина и неексплодиране муниције, заједно са стотинама километара тунела.
- Имамо детаљан мастер план за изградњу станова и инфраструктуру модерних школа и болница, развој производње и пољопривреде, путева и возова, водовода и енергетских постројења, логистичких чворишта, телекомуникационих, технолошких и центара података, спортских и рекреативних објеката, морске луке и аеродрома, као и још много тога - казао је Габај на оснивачком састанку Одбора за мир у Вашингтону.
Габај, израелско-кипарски магнат у области некретнина је казао да је финансирање спремно и да ће бити улагања у слободну економију, пренио је Тајмс оф Израел.
- Локално становништво ће градити своје градове, што ће створити стотине хиљада радних мјеста и оживјети економију - указао је Габај.
Он је додао да је обала Газе дугачка 42 километра и да може да се развије као нова медитеранска ривијера са 200 хотела и потенцијалним острвима, а да ће приход од тога ићи локалним становницима кроз суверени фонд Газе.
- Овај план је у потпуности условљен комплетним разоружањем Хамаса“, навео је Габај.
На оснивачки састанак Одбора за мир је допутовало око двадесетак свјетских лидера и високих званичника, а исти је организован након што је администрација америчког предсједника Доналда Трампа, у сарадњи са Катаром и Египтом, постигла примирје у октобру како би прекинула двогодишњи рат у Гази.
