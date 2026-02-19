Logo
Large banner

"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Извор:

СРНА

19.02.2026

19:22

Коментари:

0
"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Члан Извршног комитета Одбора за мир Јакир Габај изјавио је данас да обнова Појаса Газе почиње чишћењем више од 70 милиона тона рушевина и неексплодиране муниције, заједно са стотинама километара тунела.

- Имамо детаљан мастер план за изградњу станова и инфраструктуру модерних школа и болница, развој производње и пољопривреде, путева и возова, водовода и енергетских постројења, логистичких чворишта, телекомуникационих, технолошких и центара података, спортских и рекреативних објеката, морске луке и аеродрома, као и још много тога - казао је Габај на оснивачком састанку Одбора за мир у Вашингтону.

Габај, израелско-кипарски магнат у области некретнина је казао да је финансирање спремно и да ће бити улагања у слободну економију, пренио је Тајмс оф Израел.

- Локално становништво ће градити своје градове, што ће створити стотине хиљада радних мјеста и оживјети економију - указао је Габај.

Он је додао да је обала Газе дугачка 42 километра и да може да се развије као нова медитеранска ривијера са 200 хотела и потенцијалним острвима, а да ће приход од тога ићи локалним становницима кроз суверени фонд Газе.

- Овај план је у потпуности условљен комплетним разоружањем Хамаса“, навео је Габај.

На оснивачки састанак Одбора за мир је допутовало око двадесетак свјетских лидера и високих званичника, а исти је организован након што је администрација америчког предсједника Доналда Трампа, у сарадњи са Катаром и Египтом, постигла примирје у октобру како би прекинула двогодишњи рат у Гази.

Подијели:

Тагови :

Gaza

Појас Газе

Одбор за мир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

6 д

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

4 седм

16
Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

Свијет

Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

4 седм

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Свијет

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

1 мј

0

Више из рубрике

Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!

Свијет

Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!

2 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

2 ч

0
Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

Свијет

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

2 ч

0
Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

Свијет

Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

08

Трамп: Рат је готов, предајте оружје

20

06

Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

19

55

Познати састави за меч Звезда Лил

19

43

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

19

32

Бијељински пољопривредници још чекају исплату дуговања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner