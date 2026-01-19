Logo
Large banner

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

19.01.2026

12:09

Коментари:

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Руски предсједник Владимир Путин добио је позив да се придружи Савјету за мир за Газу, а Кремљ тренутно проучава приједлог, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Да, заиста, предсједник Путин је такође добио позив путем дипломатских канала да се придружи овом Савјету за мир - рекао је Песков новинарима.

Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

Тренутно проучавамо све детаље овог приједлога, истакао је портпарол руског предсједника.

Предсједник САД Доналд Трамп је раније најавио формирање Савјета за мир“ за Газу и обећао да ће ускоро открити његове чланове.

илу-трчање по снијегу-11122025

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

Савјет укључује државног секретара САД Марка Рубија, Трамповог специјалног изасланика Стива Виткофа, зета америчког лидера, инвеститора Џареда Кушнера, бившег британског премијера Тонија Блера, предсједника Свјетске банке Аџаја Бангу и замјеника саветника за националну безбједност САД Роберта Габријела, навела је Бијела кућа.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Gaza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

1 ч

0
Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

1 ч

0
Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Србија

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

1 ч

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

1 ч

0
Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

Свијет

Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

2 ч

0
Јапанска премијерка распушта парламент

Свијет

Јапанска премијерка распушта парламент

2 ч

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner