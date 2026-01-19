Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

19.01.2026
12:09
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин добио је позив да се придружи Савјету за мир за Газу, а Кремљ тренутно проучава приједлог, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Да, заиста, предсједник Путин је такође добио позив путем дипломатских канала да се придружи овом Савјету за мир - рекао је Песков новинарима.
Тренутно проучавамо све детаље овог приједлога, истакао је портпарол руског предсједника.
Предсједник САД Доналд Трамп је раније најавио формирање Савјета за мир“ за Газу и обећао да ће ускоро открити његове чланове.
Савјет укључује државног секретара САД Марка Рубија, Трамповог специјалног изасланика Стива Виткофа, зета америчког лидера, инвеститора Џареда Кушнера, бившег британског премијера Тонија Блера, предсједника Свјетске банке Аџаја Бангу и замјеника саветника за националну безбједност САД Роберта Габријела, навела је Бијела кућа.
