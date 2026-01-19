Logo
Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

19.01.2026

11:56

Два момка трче по снијегу
Фото: cottonbro studio/Pexels

Како температуре опадају, многи рекреативци тренинге селе у затворене просторе или на траку за трчање. Ипак, трчање током зиме није нужно лоша одлука - напротив, за многе може бити чак пријатније него љети. У хладнијим условима тијело се спорије прегријава, дисање је лакше, а одржавање темпа често једноставније него на високим температурама.

Предности трчања зими

Трчање по хладноћи често дјелује мање напорно јер организам не мора интензивно да се хлади. Због тога се издржљивост може побољшати, а ритам остати стабилнији него што се очекује. Зима је уједно период када је лакше сачувати континуитет тренинга, што је један од кључних фактора напретка, без обзира да ли трчите рекреативно или се припремате за одређено такмичење.

Регион

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Хладно вријеме може благо повећати потрошњу енергије, али важно је имати реална очекивања. Током трчања тијело се брзо загријава, па зимски тренинзи нису чаробно рјешење за мршављење.

Њихова највећа вриједност је у томе што помажу да останете активни у дијелу године када се већина људи мање креће.

Тијело се прилагођава, а ментална снага расте

Први тренинзи на ниским температурама често нису пријатни - тијело инстинктивно чува топлоту, па руке и ноге могу дјеловати укочено. Међутим, редовним трчањем организам се постепено навикава на хладноћу и нелагодност се смањује.

Са психолошке стране, зимско трчање може имати снажан позитиван ефекат. Излазак напоље, дневна свијетлост и физичка активност доприносе бољем расположењу и квалитетнијем сну, нарочито у периодима када се јавља мањак енергије или зимска летаргија.

Друштво

Друштво

Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

Постоји и практичан бенефит: тренинзи по хладноћи, вјетру и промјенљивом времену јачају дисциплину и издржљивост. Ако се спремате за пролећну трку, овакви услови вас уче да се лакше прилагодите, па вас лоше вријеме на дан такмичења неће лако избацити из ритма, преноси "24Седам".

