НИС: Почеле стартне активности у Рафинерији нафте Панчево

Извор:

Sputnjik

19.01.2026

11:25

Фото: АТВ

У Рафинерији нафте Панчево започете су стартне активности које ће омогућити поновно успостављање комерцијалног рада производних постројења, а прва испорука нафтних деривата из рафинерије очекује се 27. јануара, објавио је данас НИС и навео да је план да рафинерија ради током цијелог фебруара.

Како је наведено, имајући у виду увезене количине сирове нафте, као и сирову нафту произведену на домаћим нафтним пољима, планирано је да рафинерија ради током цијелог фебруара, док ће даљи рад бити усклађен са одлукама о омогућавању оперативних дјелатности компаније.

Стартне активности се одвијају према утврђеном распореду, у складу са интерним процедурама компаније и уз поштовање највиших еколошких стандарда и правила безбједности и здравља на раду, кажу у НИС-у.

Обнављањем производње у Рафинерији нафте Панчево биће додатно унапређена енергетска стабилност Републике Србије и очувано стабилно снабдијевање домаћег тржишта нафтним дериватима.

Андреј Лучић

Градови и општине

Више од 200 вјерника пливало за Часни крст у Требишњици

Период обуставе производње у рафинерији искоришћен је и за обављање ремонтних активности, од којих су најзначајније замјена катализатора на реактору ДХТ и ремонт постројења С-4700, наведено је у саопштењу.

Рафинерија нафте Панчево кључна је и за рад ХИП-Петрохемије чије поновно покретање зависи од расположивости сировина за прераду, као и дугорочних одлука које се односе на омогућавање обављања оперативних активности НИС-а.

Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финансија САД издала је 31. децембра 2025. године посебну лиценцу којом се компанији поново омогућава обављање оперативних активности закључно са 23. јануаром текуће године, наведено је у саопштењу НИС-а.

(Спутњик)

