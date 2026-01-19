Logo
Гори кров зграде Специјалног суда

РТС

19.01.2026

09:45

Гори кров зграде Специјалног суда
Фото: Pixabay

Кров зграде Специјалног суда у Устаничкој улици у Београду се запалио, а ватру гаси велики број ватрогасних екипа. Запослени су безбједно евакуисани из зграде.

Велики број ватрогасних екипа гаси пожар који је током пријеподнева избио на крову зграде Специјалног суда у Београду, јавља РТС.

Пожар је избио око 8.30, а ватра је захватила дио кровне конструкције зграде главног објекта Специјалног суда.

Припадници Сектора за ванредне ситуације раде на локализацији и гашењу пожара како би се спријечило ширење ватре на ниже спратове.

Одмах по избијању дима активирани су безбједносни протоколи, а запослени који су се налазили у згради су безбједно евакуисани.

