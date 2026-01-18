Пламен на ауто-путу: Запалио се аутомобил, ватра се проширила на обје траке

Извор:
Курир
18.01.2026
16:24
На ауто-путу Милош Велики код мјеста Бољковци, између Љига и Горњег Милановца, догодио се велики пожар.
Једно путничко возило је у потпуности захватио пламен, а густ црни дим се надвија над овом саобраћајницом.
Гориво се разлило по путу, након чега га је захватила ватра која се раширила преко обје траке.
Узрок пожара за сада није познат, као ни да ли има повријеђених.
У случају да вам се запали ауто током вожње, кључно је да одмах зауставите возило на безбједном мјесту - ван коловоза, на ливади или паркингу, затим угасите мотор и, ако је могуће, напустите возило, затим позовите ватрогасце и полицију.
Стручњаци скрећу пажњу да никако не смијете дирати запаљене дијелове, посебно не гориво или уље, као и да будете опрезни због могуће експлозије горива или пнеуматика.
Пожар не смијете гасити сами, посебно ако је велика ватра у питањи. Отварањем хаубе може се појачати довод кисеоника и самим тим и пламен.
Најчешћи узроци пожара на аутомобилима су неисправне електричне инсталације или проблеми са горивом.
