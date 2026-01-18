Logo
Ово су сви кандидати за министре у новој Влади Српске

Извор:

АТВ

18.01.2026

16:08

Коментари:

1
Министри на сједници НСРС
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Мандатар Саво Минић предложио је данас Народној скупштини нови састав владе Републике Српске у којој је петоро нових министара у односу на претходни сазив Владе.

Нови министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске биће Драга Мастиловић, који ће на тој функцији замијенити Синишу Карана.

Саво Минић

Република Српска

Минић представља програм рада: Економска трансформација, подршка привреди...

За министра привреде и предузетништва предложен је Раденко Бубић, привредник из Котор Вароша, који ће преузети функцију од Војина Митровића.

Неџад Нед Пуховац преузеће дужност министра трговине и туризма од Дениса Шулића, док је Радан Остојић предложен за министра рада и борачко-инвалидске заштите умјесто Данијела Егића.

Нови министар за породицу, омладину и спорт требало би да буде Ирена Игњатовић, која ће преузети ову функцију од Селме Чабрић.

У новој влади Републике Српске остају министри финансија Зора Видовић, унутрашњих послова Жељко Будимир, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, те енергетике и рударства Петар Ђокић.

Убијени и убица

Свијет

Убијеног предсједника општине жена варала с другом

На својим функцијама остаће и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, као и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.

У новој влади Републике Српске остају министри пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, правде Горан Селак и управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Саво Минић

Влада Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

