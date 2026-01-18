Минић представио програм рада: Економска трансформација, подршка привреди...

Извор:
Агенције
18.01.2026
15:46
Коментари:0
Мандатар за састав нове владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је избор нове владе дио политичког процеса који је зрело и одговорно планиран са носиоцима свих важних политичких функција у Српској, а којом се потврђује политичка одговорност и стабилност.
"Моја порука грађанима је да нећемо губити ни један једини дан, да ништа неће бити доведено у питање и да нећемо дозволити било ком фактору да утиче на дестабилизацију процеса у Републици Српској", рекао је Минић представљајући на посебној сједници Народне скупштине програм рада.
Он је истакао да је Република Српска небројено пута доказала да је отворено и демократско друштво и да је искључиво опредијељена за мир, стабилност и суживот свих грађана, без обзира на националну или вјерску припадност, политичко, идеолошко или било које друго опредјељење и нова Влада Републике Српске у потпуности остаје на том курсу.
"Нова Влада ће промовисати и наглашавати, Дејтонским споразумом утемељен став, да је Република Српска страна у Дејтонском мировном споразуму и потписница свих његових анекса, те страна која је међународно призната током усаглашавања Женевских и Њујоршких принципа који су претходили дејтонским преговорима. Према томе, одговор институција Српске и будуће Владе је јасан, ми остајемо вјерни слову Дејтона и одбрани својих уставних позиција свим демократским, правним и политичким средствима", истакао је Минић.
Он је навео да је Република Српка трајна чињеница, да није предмет преговора и без ње нема ни стабилности, нити будућности БиХ.
"Ми смо опредијељени за повратак на изворни Дејтон и поново са овог мјеста позивамо још једанпут представнике друга два конститутивна народа на дијалог и сарадњу, јер су носиоци суверенитета у БиХ конститутивни народи и ентитети", истакао је Минић.
Он је указао да дејтонско уставно уређење, са свим својим недостацима, представља једини могући уставноправни оквир за опстанак и функционисање БиХ на уставом прокламованим начелима паритета и консензуса.
"Народна скупштина Републике Српске је носилац суверене воље народа Републике Српске, има право и обавезу да заштити уставни поредак Републике Српске и уставни поредак БиХ", рекао је Минић.
Он је нагласио да је пред претходну Владу Републике Српске поставио конкретне циљеве дјеловања, а који ће бити настављени и кроз нову Владу.
"Да потврди и оснажи статус Републике Српске у складу са Дејтонским споразумом и Уставом БиХ, да анализира и припреми реорганизацију институција Републике Српске, јавних предузећа и јавне управе и да размотри улогу правосудних институција Републике Српске у заштити уставности и законитости у Републици Српској, али и у БиХ", навео је Минић.
Он је додао да је циљ да се донесу мјере за спровођење закона Републике Српске, посебно закона који се односе на дејтонске надлежности Републике Српске и да настави сарадњу и заједничко дјеловање са органима Србије у складу са Декларацијом Свесрпског сабора одржаног 2024. године.
"Да спроведе спољнополитичке активности у координацији са институцијама Републике Српске и српским чланом Предсједништва БиХ и да отпочне институционалну и економску трансформацију Републике Српске ка самодрживој, фискално стабилној и развојно оријентисаној заједници, са снажним ослонцем на домаће ресурсе, тржишта и људски потенцијал", рекао је Минић
Он је додао да правци дјеловања остају исти, а подразумијевају краткорочну подршку домаћој потрошњи, успостављање инвестиционог регистра и подршка привреди и реалном сектору.
Минић је истакао да је кроз оснивање регистра потребно подржати извознике и додатно активирати домаћу радну снагу.
"Циљ је и основати Фонд дјечје штедње да би свака новорођена беба, свако малољетно дијете да добије персонализовани рачун, који расте до пунољетства, почетка факултета или отпочињања приватног бизниса, под условом да корисник остаје у Републици Српској", навео је Минић.
Он је истакао да ће се радити на законодавном пакету за самоодрживост, као и на управљању подацима као фактору економског раста.
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да нова влада треба да још агилније и ажурније рјешава задатке које грађани и привреда очекују, да додатно фискално и економски оснажи Републику Српску и подстакне започети инвестициони циклус.
"Министарство финансија осигураће извршење Буџета Републике Српске за 2026. годину сходно планираним приходима и расходима, те обезбиједити стабилно и несметано функционисање финансијског система Републике Српске", рекао је Минић на посебној сједници Народне скупштине представљајући Програм рада.
Он је рекао да од министарства финансија очекује проширење кредитних линија Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ за привреду, активирање Гарантног фонда са повољнијим кредитним линијама за привреду.
"Министарство финансија мора ојачати мјере с циљем сузбијања сиве економије, те креирати, по узору на Дина картицу /Национална платна картица Републике Србије/, картицу Републике Српске“, поручио је Минић.
Када је ријеч о Министарству унутрашњих послова, Минић је истакао да је потребно обезбиједити просторије за смјештај лица лишених слободе у 14 полицијских станица, унаприједити капацитете за превенцију и борбу против тероризма, капацитете за одговор на сајбер нападе и свих облика криминалитета, те унаприједити форензичке капацитете.
"Потребно је унаприједити и интегрисати информационо-комуникациони систем, унаприједити капацитете Министарства с циљем побољшања услова за рад, унаприједити услове за обуку, стручно оспособљавање и усавршавање што подразумијева довршетак друге фазе хангара за хеликоптере, реконструкција и изградња затвореног стрелишта и друго", истакао је Минић.
Он је навео да се настављају активности на изградњи Научнотехнолошког парка Републике Српске, који ће обухватати укупно 7.500 метара квадратних корисног простора на пет етажа, а за који ће бити издвојено 35.000.000 КМ.
"Ове године почињемо изградњу Студентског центра у Фочи за шта смо обезбиједили 26.000.000 КМ", истакао је Минић.
Он је рекао да је вриједност пројеката на Универзитету у Бањалуци и Источном Сарајеву 19,7 милиона КМ.
"Истичем и изградњу Центра за високо образовање у Приједору у вриједности од 15.000.000 КМ, а с циљем равномјерног развоја Републике Српске и образовања свих младих људи, што је у складу са политикама Владе као и јачању студентског стандарда", додао је Минић.
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће у наредном периоду бити изграђени, реконструисани и рехабилитовани бројни путни правци, наводећи да је развијена саобраћајна инфраструктура одлика модерних и напредних друштава.
"Биће рехабилитовани правци Велечево-Језеро, Нови Град-Приједор, Нови Град-Костајница, Бањалука, Котор Варош, Шамац-Обудовац, Цапарде-Каракај, Коњевић Поље-Братунац, Подроманија-Љубогошта, Трново-Брод на Дрини, Невесиње-Гацко и Требиње-Билећа", рекао је Минић на посебној сједници представљајући програм рада владе.
Он је посебно навео да ће се радити на изградњи и завршетку дионице ауто-пута Бањалука-Београд, као и на завршетку дионице Бањалука-Приједор.
Када је ријеч о енергетици, Минић је истакао да је за ову годину предвиђена изградња значајних енергетских објеката, а посебно хидроелектрана /ХЕ/ "Бистрица", "Дабар", соларних електрана "Дубовик" и "Невесиње" и вјетроелектране "Гребак".
"Очекује нас дефинисање нових корака у вези са активностима на изградњи ХЕ `Бук Бијела`, активирање пројекта изградње Вјетроелектране `Хргуд`, пројекат изградње гасовода од границе са Србијом до Новог Града, као и изградња гасних електрана. У току је пројекат гасификације источног дијела Републике Српске. Укупна вриједност пројекта је 94.850.000 КМ. Рок за завршетак изградње овог гасовода је октобар ове године", истакао је Минић.
Он је рекао да ће кроз реформу јавних предузећа, посебна пажња бити посвећена функционалном и корпоративном реструктурисању Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске".
"Реорганизација и консолидација свих предузећа у Мјешовитом холдингу `Електропривреда Републике Српске` је предуслов за дугорочно обезбјеђење енергетске сигурности и независности, за одржавање конкурентности и приступачности цијена енергије за домаћинства и привреду, развој тржишта електричне енергије уз интеграцију у ЕУ тржиште, као и повећање употребе обновљивих извора енергије", истакао је Минић.
Од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске Минић је тражио да посебну пажњу посвети рјешавању проблема родитеља-његоватеља и запошљавања лица са инвалидитетом.
"За кориснике који нису остварили право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу, из разлога што њихова дјеца не испуњавају услов потребе за посебном његом, предвиђено је да се у Закону о социјалној заштити уведе нова категорија корисника код постојећег права, односно подршка на изједначавање могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју", рекао је Минић.
Он је истакао да ће Министарство здравља и социјалне заштите бити задужено и за закључивање додатна два споразума којим ће се обезбиједити лијечење Срба из Федерације БиХ у здравственим установама у Републици Српској.
"Министарство ће у овој години основати центар за васпитање и образовање дјеце, успоставиће компатибилан информациони систем социјалне карте Републике Српске, те извршити набавку простора за организационе јединице Фонда за дјечју заштиту", истакао је Минић.
Уз напомену да је завршена изградња болнице у Требињу, Минић је додао да ће се у овој години радити на изградњи и опремању Клинике за психијатрију Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Републике Српске, унапређењу капацитета болнице у Приједору и изградњи објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести са палијативном његом Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Републике Српске.
"Радићемо на опремању опремање савременом дијагностичко-терапијском опремом домова здравља и болница, у сарадњи са Свјетском банком и на оснивању Центра за специјалистичке услуге у области социјалне заштите у Фочи, Бањалуци и Дервенти", рекао је Минић.
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће нова влада наставити активности на приближавању новој администрацији у Вашингтону, обнављајући политичке, економске, културне и историјске везе са Сједињеним Државама.
"Осим тога, један од главних приоритета Српске на међународном плану биће очување и унапређење добрих односа са Руском Федерацијом, Мађарском, Бјелорусијом, Кином и другим партнерским земљама", рекао је Минић представљајући програм рада на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске.
Он је истакао да ће Влада Републике Српске наставити да јача међународни углед и позицију Републике Српске у Европи и свијету, те да ће посебан фокус бити на оним земљама које имају разумијевање за позицију Српске у БиХ.
Минић је навео да је потребно формирати дирекцију за изградњу и економску сарадњу са дијаспором, али и подржати локалне заједнице у развоју привреде и привлачењу инвестиција.
"Биће предложено успостављање фонда за помоћ пројектима ради суфинансирања иницијатива које се реализују уз подршку ЕУ. Финансирање ће бити усмјерено ка јединицама локалне самоуправе, привредним и организацијама цивилног друштва", рекао је Минић.
Он је истакао да ће се наставити са предузимањем активности у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања, а такође наставиће се активности у вези са потребама културне сцене Републике Српске.
"Његовање културе сјећања је од посебне важности за Републику Српску, стога задужујемо Министарство просвјете и културе да се посебно посвети овом важном националном задатку", истакао је Минић.
Он је навео да ће се реконструисати школски објекти и то Основна школа /ОШ/ "Јован Дучић" Залужани у вриједности 80.000 КМ, ОШ "Иво Андрић" Бањалука у вриједности 100.000 КМ, ОШ "Петар Мећава" Костајница од 170.000 КМ, као и Центар средњих школа у Прњавору за шта ће бити издвојено 50.000 КМ.
"Планирана је изградња додатних просторних капацитета за потребе продуженог боравка ОШ `Георгије Стојков Раковски` Бањалука у вриједности 350.000 КМ", навео је Минић.
Говорећи о Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Минић је навео да се планира унапријеђење индустрије и тржишта грађевинских производа кроз израду новог Закона о грађевинским производима.
"Циљ доношења овог закона је постизање већег степена усаглашености са ЕУ прописима који уређују предметну област. Усвајање је планирано у трећем кварталу ове године", рекао је Минић.
Он је истакао да су основни задаци Министарства привреде и предузетништва побољшање пословног амбијента и привлачење инвестиција, развој и јачање конкурентности индустрије, привлачење инвестиција у области индустрије, јачање конкурентности малих и средњих предузећа и побољшање пословног окружења.
"То подразумијева унапређење предузетништва жена, развој друштвеног предузетништва, унапређење занатско-предузетничке дјелатности, унапређење нормативног оквира и подршка остваривању динамичког економског раста и одрживог развоја привреде Републике Српске и оснивање и промоција слободних и пословних зона, као и доношење нових законских рјешења која ће обухватити област привреде и предузетништва у Републици Српској", рекао је Минић.
Он је додао да су планиране инвестиције у области пољопривреде, шумарства и водопривреде у овој години, наводећи да ће наставити са директном подршком пољопривредницима, у износу од 180.000.000 КМ, као и другим видовима подршке кроз кредитне линије ИРБ-а за пољопривреднике, давањем концесија и закупа на пољопривредном земљишту и суфинансирање наводњавања пољопривредног земљишта.
Када је ријеч о Министарству трговине и туризма Републике Српске, он је истакао да ће у сарадњи са свим релевантним партнерима радити на припреми и усвајању измјене кључних секторских закона, односно Закона о туризму, Закона о угоститељству и Закона о трговини, као и пратећих подзаконских аката.
"Почетком године започета је имплементација Централног информационог система, јединственог електронског система који омогућава бољу евиденцију угоститељских објеката, гостију и наплате боравишне таксе", рекао је Минић.
Он је истакао да ће посебан приоритет у овој години бити доношење кључних законских рјешења, укључујући измјене Закона о бесплатној правној помоћи и доношење Закона о регистру стварних власника, чиме се јача транспарентност власничких односа и усклађеност са стандардима ЕУ и Манивала.
