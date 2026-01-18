Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Извор:
18.01.2026
Осморо људи погинулих у три одвојене лавинске несреће у Аустрији били су држављани Чешке и Аустрије, саопштиле су у недјељу власти.
Најтежи инцидент у суботу се догодио у долини Гросарл у покрајини Салцбург. Тамо су погинула тројица мушкарца у доби од 53, 63 и 65 година, а повредама је подлегла и шездесетогодишња жена након што ју је затрпао снијег.
Жртве су биле дио групе која је у склопу Аустријског алпског клуба учествовала у алпском скијашком такмичењу, објавила је организација у недјељу.
"Стручност у процјени ризика и свијест о безбједности наших корисника приоритети су на нашим курсевима. Ова несрећа дубоко боли", рекао је Јорг Рандл, шеф одјељења за планинске спортове клуба.
"Алпинистичка заједница тугује с родбином", рекао је Волфганг Шнабл, предсједник Аустријског алпског клуба.
У покрајини Штајерској, у регији Муртал лавина је однијела још три живота. Све три жртве биле су чешки држављани, а спашавање није успјело. Извлачење тијела заказано је за недјељу.
У близини скијалишта Бад Хофгаштајн у лавини је настрадала 58-годишња жена док је скијала са својим супругом. Љекар хитне помоћи прогласио ју је мртвом на мјесту догађаја, пише "Феникс магазин".
Све несреће догодиле су се у склопу скијања изван уређених стаза. Горски спасилачки тимови поново су истакнули да је ризик од лавина у регији врло висок те су напоменули да је снијег у високим алпским подручјима неравномјерно распоређен и неслојевит.
Портпарол горских спасилачких служби казала је да се већина несрећа најчешће догађа кад је ниво упозорења на лавине рангиран на три од пет степени, а то је тренутно случај.
