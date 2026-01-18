Logo
Large banner

Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Извор:

Агенције

18.01.2026

15:24

Коментари:

0
Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Осморо људи погинулих у три одвојене лавинске несреће у Аустрији били су држављани Чешке и Аустрије, саопштиле су у недјељу власти.

Најтежи инцидент у суботу се догодио у долини Гросарл у покрајини Салцбург. Тамо су погинула тројица мушкарца у доби од 53, 63 и 65 година, а повредама је подлегла и шездесетогодишња жена након што ју је затрпао снијег.

Policija Srbija

Хроника

Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Жртве су биле дио групе која је у склопу Аустријског алпског клуба учествовала у алпском скијашком такмичењу, објавила је организација у недјељу.

"Стручност у процјени ризика и свијест о безбједности наших корисника приоритети су на нашим курсевима. Ова несрећа дубоко боли", рекао је Јорг Рандл, шеф одјељења за планинске спортове клуба.

"Алпинистичка заједница тугује с родбином", рекао је Волфганг Шнабл, предсједник Аустријског алпског клуба.

У покрајини Штајерској, у регији Муртал лавина је однијела још три живота. Све три жртве биле су чешки држављани, а спашавање није успјело. Извлачење тијела заказано је за недјељу.

Каса / Илустративна фотографија

Друштво

Овако вас поткрадају на каси и да не примијетите

У близини скијалишта Бад Хофгаштајн у лавини је настрадала 58-годишња жена док је скијала са својим супругом. Љекар хитне помоћи прогласио ју је мртвом на мјесту догађаја, пише "Феникс магазин".

Све несреће догодиле су се у склопу скијања изван уређених стаза. Горски спасилачки тимови поново су истакнули да је ризик од лавина у регији врло висок те су напоменули да је снијег у високим алпским подручјима неравномјерно распоређен и неслојевит.

Портпарол горских спасилачких служби казала је да се већина несрећа најчешће догађа кад је ниво упозорења на лавине рангиран на три од пет степени, а то је тренутно случај.

Подијели:

Тагови:

lavina

Снијег

Аустрија

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Свијет

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

1 ч

0
Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Република Српска

Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

1 ч

0
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Градови и општине

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

2 ч

0
Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

Друштво

Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

2 ч

0

Више из рубрике

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Свијет

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

1 ч

0
''Тензије око Гренланда могле би да поцијепају НАТО''

Свијет

''Тензије око Гренланда могле би да поцијепају НАТО''

2 ч

1
Трамп и Фицо разговарали о унапређењу билатералне сарадње

Свијет

Трамп и Фицо разговарали о унапређењу билатералне сарадње

2 ч

0
У Шкотској могућ нови референдум о независности

Свијет

У Шкотској могућ нови референдум о независности

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Митровић након одласка са функције министра: Све пролази, остају дјела

16

56

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner