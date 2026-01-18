Овако вас поткрадају на каси и да не примијетите

Извор:
Иако је законом прописано да потрошач мора да добије тачан кусур, све већи број грађана Србије жали се да им се у продавницама од великих трговачких ланаца до малих комшијских радњи рачуни “заокружују” без питања.
Ситни износи од једног, два или пет динара све чешће остају у касама, а потрошачи се све чешће буне због оваквих ситуација, а понеки се и питају да ли се у оваквим случајевима заиста ради о тренутној несташици кованица у каси или безобразлуку касира.
"Немамо ситно, може ли овако?" - реченица је коју потрошачи у Србији посљедњих мјесеци све чешће чују на каси.
Умјесто да добију тачан кусур, грађанима се рачуни неријетко заокружују навише, често без претходног питања или објашњења.
Иако се ради о износима који дјелују безначајно, потрошачке организације упозоравају да је оваква пракса противзаконита и да се, када се сабере на нивоу дана или мјесеца, не ради о занемарљивим сумама.
Жалбе стижу из различитих дијелова Србије и односе се како на велике трговинске ланце, тако и на мале продавнице, киоске и пекаре. Грађани наводе да се најчешће ради о износима до 10 динара, али и да се касири неријетко позивају на мањак ситног новца или гужву, остављајући потрошаче без могућности да инсистирају на свом праву.
"Кад чујем оно њихово 'немам да ти вратим' дође ми да се у тренутку посвађам, а онда се угризем за језик и ућутим јер је пар динара занемарљива цифра, али сваки дан по пет, десет динара - накупи се ту добар износ. У маркету гдје сваког јутра пазарим нешто за доручак често касирка умије сама да заокружи износ, а и да ме не пита. Кад би мени фалило пар динара сигурно би био проблем".
"Ове недјеље сам пазарила нека два артикла која су коштала 206 динара. Нисам имала ситно те сам дала 220. Узела је без проблема и вратила ми 10 динара, чак се није ни извинила што је заокружила на 210. Од мене четири динара, од другог пет, десет накупи се ту добар износ на дневном нивоу", жали се читатељка "Курира" која је уочила ову "лошу навику" неких продаваца и тврди да многи купци ни не обрате пажњу.
Често се дешава и да удружења за заштиту потрошача добијају исте или сличне примједбе.
"Сваки динар тражим да ми се врати из принципа... Ако немају, враћам све купљено и идем даље, па нека сторнирају све рачуне послије посла док се не дозову памети. Није проблем динар, два, три, немају никаквог поштовања према купцима. То је суштина", наводи један потрошач на друштвеној мрежи Икс.
