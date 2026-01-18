Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Извор:
АТВ
18.01.2026
15:04
Коментари:0
Колегијум Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас приједлог дневног реда посебне сједнице о избору нове Владе.
Посланици ће разматрати и приједлог програма кандидата за предсједника Владе Републике Српске, избор предсједника Владе и њених чланова.
Након тога, предвиђено је полагање свечане заклетве предсједника и чланова Владе Републике Српске.
Друштво
2 ч0
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
2 ч4
Свијет
2 ч1
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
56
16
55
16
45
16
42
Тренутно на програму