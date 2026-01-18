Logo
Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Народна скупштина данас одлучује о новој Влади
Фото: АТВ

Колегијум Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас приједлог дневног реда посебне сједнице о избору нове Владе.

Посланици ће разматрати и приједлог програма кандидата за предсједника Владе Републике Српске, избор предсједника Владе и њених чланова.

Након тога, предвиђено је полагање свечане заклетве предсједника и чланова Владе Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске

Влада Републике Српске

