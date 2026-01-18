Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику

18.01.2026
14:29
Коментари:0
Службени гласник Републике Српске објавио је Одлуку Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.
Народна скупштина Републике Српске раније данас је усвојила одлуку о оставци премијера Саве Минића.
Вијеће народа Републике Српске потом је утврдило да нема повреде виталног националног интереса у одлуци Народне скупштине којом је прихваћена оставка Минића.
У току је сједница Колегијума Народне скупштине на којој би требало да буде утврђен дневни ред посебне сједнице о избору нове Владе.
Премијер Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
