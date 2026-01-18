Logo
Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику

18.01.2026

14:29

Објављена одлука о оставци Минића у Службеног гласнику

Службени гласник Републике Српске објавио је Одлуку Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.

Народна скупштина Републике Српске раније данас је усвојила одлуку о оставци премијера Саве Минића.

Вијеће народа Републике Српске потом је утврдило да нема повреде виталног националног интереса у одлуци Народне скупштине којом је прихваћена оставка Минића.

У току је сједница Колегијума Народне скупштине на којој би требало да буде утврђен дневни ред посебне сједнице о избору нове Владе.

Колегијум НСРС

Република Српска

Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице

Сједница би требало да буде одржана данас.

Премијер Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.

