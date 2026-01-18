Logo
Large banner

Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице

18.01.2026

13:59

Коментари:

0
Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице
Фото: АТВ

У Бањалуци је у току Колегијум Народне скупштине Републике Српске о заказивању 30. посебне сједнице Народне скупштине, на којој би Саво Минић требало да буде потврђен за премијера и изабрана нова Влада Републике Српске.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума за 14 часова, најављено је из парламента Српске.

Народна скупштина Републике Српске је раније данас усвојила оставку Минића на функцију предсједника Владе Српске.

Вијеће народа Републике Српске потом је утврдило да нема повреде виталног националног интереса у одлуци Народне скупштине којом је прихваћена оставка Минића.

Овим су створени услови да одлука о оставци буде објављена у "Службеном гласнику Републике Српске".

Одмах потом, вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић повјериће поново Сави Минићу мандат за састав нове владе.

Вијеће народа

Република Српска

Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС

Премијер Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.

Тришић Бабић је истакла тада да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.

Подијели:

Таг:

NSRS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС

Република Српска

Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС

3 ч

0
Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

Република Српска

Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

5 ч

1
Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

Република Српска

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

5 ч

6
Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

Република Српска

Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner