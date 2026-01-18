Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице

18.01.2026
У Бањалуци је у току Колегијум Народне скупштине Републике Српске о заказивању 30. посебне сједнице Народне скупштине, на којој би Саво Минић требало да буде потврђен за премијера и изабрана нова Влада Републике Српске.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума за 14 часова, најављено је из парламента Српске.
Народна скупштина Републике Српске је раније данас усвојила оставку Минића на функцију предсједника Владе Српске.
Вијеће народа Републике Српске потом је утврдило да нема повреде виталног националног интереса у одлуци Народне скупштине којом је прихваћена оставка Минића.
Овим су створени услови да одлука о оставци буде објављена у "Службеном гласнику Републике Српске".
Одмах потом, вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић повјериће поново Сави Минићу мандат за састав нове владе.
Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС
Премијер Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
Тришић Бабић је истакла тада да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.
