Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

Извор:

АТВ

18.01.2026

11:24

Народна скупштина Републике Српске данас је на 29. посебној сједници усвојила оставку предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, која повлачи оставку Владе.

Ова Одлука ступила је на снагу даном доношења. Оставка премијера и Владе усвојена је без расправе.

Ускоро би требало да засједа Колегијум скупштине о одржавању још једне сједнице о избору нове Владе.

Република Српска

Стевандић: Потез бијелим фигурама

Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.

