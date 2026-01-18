Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској

18.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће СНСД радити више како би ове године био остварен још већи напредак у Републици Српској.
"Избором нове владе показујемо одлучност да сами одлучујемо о себи и велику способност да озбиљне друштвене процесе спроведемо у најкраћем року", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је додао да је протекле седмице разговарао са мандатаром за нови састав Владе Савом Минићем, који ће наставити све започете активности и пројекте.
