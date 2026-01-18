Logo
Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској

18.01.2026

08:24

Коментари:

2
Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће СНСД радити више како би ове године био остварен још већи напредак у Републици Српској.

"Избором нове владе показујемо одлучност да сами одлучујемо о себи и велику способност да озбиљне друштвене процесе спроведемо у најкраћем року", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

НСРС

Република Српска

Данас двије посебне сједнице НСРС

Додик је додао да је протекле седмице разговарао са мандатаром за нови састав Владе Савом Минићем, који ће наставити све започете активности и пројекте.

Коментари (2)
