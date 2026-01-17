Минић: Посебно ми је важно што је међу новим министрима и један Херцеговац

17.01.2026
20:50
Коментари:1
Будући мандатар Саво Минић истакао је да му је посебно важно што ће један од нових министара у Влади Републике Српске бити Херцеговац.
"Од пет нових имена у Влади, двојица министара су нестраначки. Посебно ми је важно да је међу њима и један Херцеговац", написао је Минић на "Иксу".
Минић је данас за новог министра за научнотехнолошки развој и високо образовање предложио бившег декана Филозофског факултета у Источном Сарајеву Драгу Мастиловића, који је родом из Гацка.
Градови и општине
Херцеговина добија представника у Влади Српске
Осим Мастиловића, нестраначка личност у новој влади биће и предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић, који је предложен за министра рада и борачко-инвалидске заштите.
Нови министри у влади биће и Раденко Бубић, који је предложен за министра привреде и предузетништва, Ирена Игњатовић за министра породице, омладине и спорта, док би Нед Пуховац требало да води ресор трговине и туризма.
Од пет нових имена у Влади, двојица министара су нестраначки. Посебно ми је важно да је међу њима и један Херцеговац.— Саво Минић (@minic_savo) January 17, 2026
Република Српска
2 ч9
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
59
21
54
21
45
21
38
21
30
Тренутно на програму