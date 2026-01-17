Logo
Минић: Посебно ми је важно што је међу новим министрима и један Херцеговац

17.01.2026

20:50

Минић: Посебно ми је важно што је међу новим министрима и један Херцеговац
Фото: АТВ

Будући мандатар Саво Минић истакао је да му је посебно важно што ће један од нових министара у Влади Републике Српске бити Херцеговац.

"Од пет нових имена у Влади, двојица министара су нестраначки. Посебно ми је важно да је међу њима и један Херцеговац", написао је Минић на "Иксу".

Минић је данас за новог министра за научнотехнолошки развој и високо образовање предложио бившег декана Филозофског факултета у Источном Сарајеву Драгу Мастиловића, који је родом из Гацка.

Драга Мастиловић

Градови и општине

Херцеговина добија представника у Влади Српске

Осим Мастиловића, нестраначка личност у новој влади биће и предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић, који је предложен за министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Нови министри у влади биће и Раденко Бубић, који је предложен за министра привреде и предузетништва, Ирена Игњатовић за министра породице, омладине и спорта, док би Нед Пуховац требало да води ресор трговине и туризма.

Саво Минић

