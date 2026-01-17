Logo
СПС: Апсолутна подршка Минићу и новој Влади Српске

17.01.2026

18:58

Фото: Уступљена фотографија

Из Социјалистичке партије Српске је саопштено да изражавају пуну подршку Сави Минићу, који ће саставити нову Владу Републике Српске, а чији члан ће бити и предсједник СПС-а Горан Селак, актуелни министар правде.

"Социјалистичка партија Српске као социјално и национално одговорна и патриотска политичка организација пружа пуну подршку мандатару за састав нове Владе Републике Српске Сави Минићу, као и предложеном саставу Владе Републике Српске", саопштено је из СПС-а.

Поручују да је од кључне важности да Републику Српску воде људи који посједују знање, искуство и интегритет.

"Одлично је рјешење да ресор борачко-инвалидске заштите води представник Борачке организације, да привреду воде људи из привреде, а да високо образовање воде људи из академске заједнице. Само тако можемо обезбиједити стабилност, развој и јачање институција Републике Српске, као и бољи и сигурнији живот за све наше грађане", јасни су из ове партије.

Истичу да је од пресудне важности да се сачувају и јачају институције Републике Српске, јер су оне темељ стабилности, уставног положаја и будућности.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нови министри ће донијети нову енергију, чека нас много посла

"Истовремено, изражавамо поштовање и захвалност свим досадашњим министрима који су својим радом дали допринос функционисању институција и развоју Републике Српске, уз увјерење да ће и даље остати на располагању Републици Српској својим знањем и искуством", стоји у саопштењу Социјалистичке партије Српске.

"Социјалистичка партија Српске даје пуну подршку да Министарство правде и у новом сазиву Владе настави да води предсједник партије Горан Селак који је у претходном мандату показао да је одговоран, стручан и посвећен министар, те да је одличан избор за један од најважнијих ресора у Влади Републике Српске", наводи се у саопштењу.

Из СПС-а су изразили увјерење да ће нова Влада Републике Српске, уз подршку коалиционих партнера, радити у интересу народа, очувања Републике Српске, њене уставне позиције и даљег развоја.

Драга Мастиловић

Градови и општине

Херцеговина добија представника у Влади Српске

"Социјалистичка партија Српске остаје досљедна политици социјалне и националне одговорности, социјалне правде и заштите интереса српског народа и свих грађана Републике Српске", закључују у СПС-у.

