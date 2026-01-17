Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17.01.2026
17:14
Коментари:1
Будући мандатар Саво Минић саопштио је на конференцији за новинаре нови састав Владе Републике Српске са пет нових министара.
Министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске - Драга Мастиловић, умјесто Синише Карана.
Министар привреде и предузећа Републике Српској - Раденко Бубић, привредник из Котор Вароша, умјесто Војина Митровића.
Министар трговине и туризма Републике Српске - Нед Пуховац, умјесто Дениса Шулића.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске - Радан Остојић, предсједник БОРС-а, умјесто Данијела Егића.
Министар за породицу, омладину и спорт Републике Српске - Ирена Игњатовић, кадар СП, умјесто Селме Чабрић.
Министар финансија Републике Српске - Зора Видовић.
Министар унутрашњих послова Републике Српске - Жељко Будимир.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске - Зоран Стевановић.
Министар енергетике и рударства Републике Српске - Петар Ђокић.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске - Ален Шеранић.
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске - Златан Клокић.
Министар просвете и културе Републике Српске - Боривоје Голубовић.
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске - Бојан Випотник.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Анђелка Кузмић.
Министар правде Републике Српској - Горан Селак.
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српској - Сенка Јујић.
Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
Тришић Бабић је истакла раније да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.
У Бањалуци ће сутра бити одржана посебна сједница Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
По окончању ове посебне сједнице, засједаће Колегијум Народне скупштине о одржавању нове сједнице о избору нове владе.
Ријеч је о 19. сазиву Владе Републике Српске.
