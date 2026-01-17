Мазалица поручио Црнатку: Влада се бира у НСРС

Извор:
СРНА
17.01.2026
16:31
Коментари:0
Посланик ПДП-а Игор Црнадак поново покушава да политичку жељу представи као правни закључак, и то на начин који је опасан јер нормализује дјеловање институција БиХ као политичких инструмената, истакао је за Срну шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Коментаришући изјаву Црнатка да СНСД "зна да Бранко Блануша побјеђује" и да је "једино рјешење кризе да нови предсједник Републике Српске одреди мандатара за састав нове владе", Мазалица је у изјави за Срну појаснио да Црнаткова цијела конструкција почива на три нетачне претпоставке.
- Црнадак свјесно подмеће тезу да би било важно ако би /кандидат опозиције на пријевременим предсједничким изборима/ Бранко Блануша "додијелио мандат". То није тачно. Предсједник може предложити мандатара, али Владу бира Народна скупштина Републике Српске, већином гласова, и ту је једини легитимитет.
Црнадак овдје наступа као да је све већ пресуђено и као да је одлука Уставног суда БиХ већ позната. А није. ЦИК је донио политички мотивисану одлуку о понављању избора и тиме фактички покушао прекројити изборну вољу", указао је Мазалица.
Он је навео да је опозиција била иницијатор тог приступа и годинама оправдава рад ЦИК-а, подсјетивши да један члан ЦИК-а Јован Калаба долази управо из ПДП-а, гдје је био предсједник статутарне комисије, констатујући да ту неутралности нема.
- Црнадак данас глуми да брани "вољу народа", али суштина његове изјаве је ово: да се прихвати да ЦИК може прекрајати изборни процес, да се чека резултат који опозицији одговара, и да се институције Републике Српске држе у блокади док се не испуни политички сценарио опозиције. То није демократија, него политичка уцјена", поручио је Мазалица.
Он је нагласио да Република Српска има своје институције и свој уставни поредак, а Влада се бира у Народној скупштини, не у ЦИК-у и не у медијским саопштењима опозиције.
