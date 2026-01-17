Цвијановић: "Видовити" Црнадак поново замајава народ

17.01.2026
16:00
"Видовити" Црнадак поново замајава народ, написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на друштвеној мрежи Икс.
"Господин Блануша нити је побиједио, нити ће побиједити, макар његови компањони у Централној изборној комисији (ЦИK), заједно са цијелом коалицијом коју предводи Кристијан Шмит, сваки дан држали дигитрон у руци и гледали како то да изведу", написала је Цвијановић.
