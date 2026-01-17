Logo
Large banner

Цвијановић: "Видовити" Црнадак поново замајава народ

17.01.2026

16:00

Коментари:

0
Цвијановић: "Видовити" Црнадак поново замајава народ
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

"Видовити" Црнадак поново замајава народ, написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на друштвеној мрежи Икс.

"Господин Блануша нити је побиједио, нити ће побиједити, макар његови компањони у Централној изборној комисији (ЦИK), заједно са цијелом коалицијом коју предводи Кристијан Шмит, сваки дан држали дигитрон у руци и гледали како то да изведу", написала је Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Игор Црнадак

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Република Српска

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

3 ч

0
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

3 ч

2
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Република Српска

Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

3 ч

8
Поповић: Беспредметна расправа крњег Уставног суда БиХ

Република Српска

Поповић: Беспредметна расправа крњег Уставног суда БиХ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner