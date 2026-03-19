Њемачки медији о случају његоватељице из БиХ којој пријети депортација

19.03.2026
22:35
Његоватељица из Босне и Херцеговине нашла се у бирократском “вакууму” јер јој након губитка радне дозволе пријети депортација из Њемачке.
Њемачки медији пишу о случају М.М. (56) из БиХ, која не жели пред камере, а чија животна прича је више него тешка. Она живи у страху од бившег мужа, иако је он хиљаду километара далеко, али је и у страху због несигурне ситуације у којој се нашла. Овој 56-годишњакињи пријети депортација у земљу поријекла, коју Њемачка сматра сигурном земљом. Упркос тешком животу, она је успјела да у Њемачкој пронађе посао у дому за старе и мали стан. Сада је све под великим знаком питања, преносе Независне.
Тај посао је, међутим, управо изгубила, јер јој је канцеларија за странце одузела радну дозволу, па је Каритас морао да је отпусти. Од тада, она прима социјалну помоћ и тиме се, против своје воље, уклапа у негативну слику о мигрантима који „живе на терет њемачке државе“. Многи њен случај стављају у исти контекст као и случај вишеструко осуђиваног Хусе Б., којег већ 19 година покушавају безуспјешно да депортују. Али, ова два случаја се умногоме разликују.
Ријеч је о жени која већ други пут у Њемачкој. Наиме. још 1992. побјегла је са сестром од рата у БиХ и у Келну упознала сународника. Обоје су се након завршетка рата вратили у домовину, вјенчали, добили сина, а онда су настали проблеми: муж је био алкохоличар, насилан и злостављао бившу супругу и дијете, чак и након развода. Живјели су у страху, а онда су спаковали ствари и побјегли код њене сестре, која је остала у Њемачкој, на десној обали Рајне у Келну
М.М. је имала завршену обуку за медицинску сестру и покушала да поднесе захтјев за радну визу. Предуслов за то био је да може да приложи уговор о раду. Пошто је имала више од 45 година, уговор је морао да потврди да прима високу плату. То је, ипак, било ван њених могућности. Тако су се мајка и син сналазили са туристичким визама које су истицале након три мјесеца. Након тога, њен боравак је постао илегалан и доспјела је у бирократску процедуру канцеларије за странце. Преоптерећена формуларима, роковима и изјавама, М.М. је ангажовала адвоката који од тада води поступак против депортације.
Послодавац се огласио поводом њеног случаја, нагласивши њену професионалну перспективу и доказану интеграцију. Кроз програм „Chance плус“ Каритасовог удружења, који се посебно труди да избјеглим особама обезбиједи посао, успјела је да почне да ради као његоватељица у дому за старе и у почетку је добила радну дозволу.
„Како се испоставило, то је вјероватно била грешка“, каже М.М. Сада су власти то примијетиле ту процедуралну грешку и одузеле јој дозволу, док је поступак депортације и даље у току. Током марта БАМФ би требало да донесе коначну одлуку.
М.М. сада чека расплет, без посла – а њен бивши послодавац у опширној изјави канцеларији за странце, заузео се за М.М. и нагласио њене „изванредне радне резултате и мотивацију“, њену професионалну перспективу и доказану интеграцију.
„У њемачком сектору његе влада огроман недостатак стручног кадра, што се огледа у бројним слободним радним мјестима, малом броју кандидата и великом радном притиску“, наглашава Каритас.
Канцеларија за странце, према сопственим наводима, нема могућност да одлучи другачије: „Закон о боравку прописује да особи која има толерисани боравак, а долази из сигурне земље поријекла – као што је у овом случају Босна и Херцеговина – није дозвољено да обавља радну дјелатност“, наводи се у њиховом саопштењу. „Канцеларија за странце овдје нема дискреционо право, већ је обавезна да примијени закон.“
Ипак, медији се на крају питају како не примјењују закон и толеришу осуђиваног Хусу Б. скоро 20 година, док случајеве попут М.М. депортују.
