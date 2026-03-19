Лидери 25 чланица ЕУ усвојили закључке о Украјини, Орбан и Фицо нису потписали

Европски савјет усвојио је данас закључке о Украјини у којима се, поред осталог наводи да шефови држава и влада земаља Европске уније очекују исплату прве рате кредита за подршку Кијеву до почетка априла, а закључке је подржало 25 чланица, док премијери Мађарске и Словачке Виктор Орбан и Роберт Фицо нису потписали документ.
- Након одлуке из децембра 2025. да Украјини обезбиједи кредит за подршку од 90 милијарди евра за 2026. и 2027. годину, Европски савјет поздравља одобрење кредита и очекује прву исплату до почетка априла - наводи се у документу, саопштила је прес служба Европског савјета.
У том контексту, Европски савјет такође позива на појачано ангажовање са трећим земљама како би се премостио преостали финансијски јаз од 30 милијарди евра за Украјину.
Европски савјет је такође нагласио важност наставка улагања напора у пружање војне подршке Украјини и хитног убрзања производње и испоруке приоритетне опреме, укључујући системе противваздушне одбране, муницију, дронове и ракете, као и помоћ Украјини у заштити енергетске и критичне инфраструктуре.
Лидери чланица ЕУ су се сагласили да ће сва војна подршка, као и безбједносне гаранције за Украјину, бити пружене уз пуно поштовање безбједносне и одбрамбене политике појединих држава чланица и узимајући у обзир безбједносне и одбрамбене интересе свих држава чланица.
- У петој години руске агресије против Украјине, Европски савет потврђује своју непоколебљиву И чврсту подршку независности, суверенитету и територијалном интегритету Украјине у оквиру њених међународно признатих граница - наводи се у тексту.
Наглашава се такође да је будућност Украјине и њених грађана "унутар Европске уније".
Европски лидери су истовремено позвали Русију да пристане на потпун, безуслован и хитан прекид ватре и да започне смислене преговоре за праведан и трајан мир.
- Да би мир био праведан и трајан, поштовање независности, суверенитета и територијалног интегритета Украјине је камен темељац. Границе не смијеју да се мењају силом, агресор не може да буде награђен, а дугорочна безбједност и способност Украјине да се брани морају бити гарантоване - наводи се у документу.
Како се наводи у закључцима, Европски савет је снажно осудио Русију због њених "систематских и намјерних напада на цивилну и енергетску инфраструктуру Украјине", посебно на термоелектране, и поздравио енергетску подршку и помоћ у цивилној заштити коју су Украјини пружиле ЕУ и њене државе чланице, као и међународни партнери.
- Европски савјет очекује брзо усвајање 20. пакета санкција и понавља важност даљег смањења руских енергетских прихода и даљих ограничења руског банкарског система и разматра напоре да се одврати дјеловање руске флоте у сјенци - навели су европски лидери.
У документу је посебно снажно осуђено распоређивање оружаних снага Северне Кореје у рату против Украјине, као и континуирана војна подршка коју пружају, између осталих, Иран и Белорусија.
- Европски савјет такође потврђује посвећеност ЕУ обезбјеђивању пуне одговорности за ратне злочине и друге најтеже злочине почињене током руске агресије против Украјине. У том контексту, Европски савјет позива на континуиране напоре у оквиру Савјета Европе да се покрене рад Специјалног трибунала за злочине агресије против Украјине и оснивање Међународне комисије за разматрање потраживања против Украјине - наводи се у документу.
Европски савјет ће се поново позабавити питањем усвајања документа на наредном засједању, саопштено је из Савјета ЕУ.
Орбан је блокирао одобравање кредита ЕУ за Украјину од 90 милиона евра, као и 20. пакет антируских санкција, након што је обустављена испорука руске нафте преко нафтовода Дружба, који је, како тврди Којев, оштећен у руском нападу.
Проток руске нафте кроз нафтовод "Дружба" до Мађарске и Словачке обустављен је од краја јануара, а и Словачка и Мађарска тврде да нафтовод може да ради, а да Украјина неће да настави са испорукама нафте.
