Ураганска олуја тик уз Европу: Вјетрови до 140 km/h, таласи и до 15 метара!

19.03.2026

19:44

Док већи дио Европе ужива у стабилном и сувом времену под утицајем поља високог притиска, снажни циклони помјерају се Атлантиком и југом Медитерана, доносећи са собом потенцијално катастрофалне временске прилике.

Нови циклонални вртлог формиран је између Португалије и Азорских острва, доносећи ураганске вјетрове и таласе до 15 метара.

Шта се дешава на Атлантику?

У овом часу, нови, моћни циклонални вртлог формирао се тик уз европско копно, са својим центром између Португалије и Азорских острва.

На овом дијелу Атлантика овај систем већ доноси ураганске вјетрове брзине до 140 км/х, обилне падавине и импозантне таласе висине и до 15 метара.

Олујни систем такође доноси олујне вјетрове и обилне падавине и Азорским острвима и Мадери.

Канарска острва на удару: Пријети потоп!

На снажном удару овог циклона наћи ће се и Канарска острва. Ова острва налазиће се у јужном дијелу циклона, што ће резултирати олујним југозападним вјетровима, уз снажне олује са грмљавином.

Очекује се да ће пасти више од 100 литара кише по квадратном метру, а на Тенерифима и преко 200 литара. Локално, у планинским предјелима, количина кише може достићи и до 500 литара, што би могло да услови катастрофалне поплаве и бујице.

Иначе, ријеч је о острвима са полупустињском климом гдје годишње у просјеку падне од 100 до 300 литара, док на планинама то иде до 500 литара. То значи да би циклон могао донијети падавине колико у просјеку падне за цијелу годину. Осим падавина, огромна опасност очекује се и од олујног вјетра и веома високих таласа.

Циклон ће се данима задржавати над овим дијелом Атлантика, а донијеће олујни талас падавина и јаке вјетрове и Пиринејском полуострву, али и Мароку и сјеверном дијелу Алжира.

Опасност за туристе: Шта требају знати српски путници?

С обзиром на то да ће Канарска острва наредних дана бити на удару олује налик урагану, опрезност се савјетује и нашим туристима који све чешће бораве у тим предјелима.

Важно је да се понашају у складу са државним најавама и упозорењима, те да се не излажу непотребном ризику.

Медитеран под лупом: Од „Медикана“ до снијега на Блиском истоку

У претходна два дана снажан циклон погодио је јужни дио Медитерана. Ријеч је о МЕДИКАНУ, односно медитеранском урагану, веома ријеткој појави, али не и неуобичајеној. Он је захватио претходно југ Италије и Сицилију, а директно се обрушио на сјеверну обалу Либије.

Прије тога, снажан циклон који се формирао изнад Египта погодио је источни дио Медитерана и донио јаке олује, поплаве и бујице и Блиском истоку, а планинама огромни снијег.

Утицај циклона са јаким вјетровима и падавинама и наредних дана очекује се широм Медитерана, што указује на наставак турбулентног времена у региону, преноси Телеграф.

