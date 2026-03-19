Драма на небу изнад Ирана: Погођен "невидљиви" Ф-35

Аутор:АТВ
19.03.2026
17:21
Амерички ловац Ф-35 принудно је слетио у базу на Блиском истоку након што је погођен током борбене мисије изнад Ирана, док амерички званичници тврде да је пилот у стабилном стању и да је инцидент у фази истраге.
Ф-35 принудно је слетио у америчку ваздушну базу на Блиском истоку након што је погођен ватром за коју се вјерује да потиче из Ирана, извјештавају за CNN два извора упозната са овом ситуацијом.
Капетан Тим Хокинс, портпарол америчког Центра за команду, потврдио је да је стелт авион пете генерације „изводио борбену мисију изнад Ирана“ када је морао извршити принудно слијетање.
Хокинс је додао да је авион безбједно слетио и да је инцидент у фази истраге.
„Авион је безбједно слетио, а пилот је у стабилном стању. Овај инцидент је у фази истраге“, навео је Хокинс, преноси Индекс.
Хегсет рекао да су ирански противваздушни системи „потпуно уништени“
Овај инцидент био би први пут да Иран погађа амерички авион у рату који је почео крајем фебруара. И САД и Израел користе Ф-35 у сукобу, а цијена авиона премашује 100 милиона долара.
Принудно слијетање дешава се у тренутку када високи амерички званичници настављају да тврде да је њихова кампања против Ирана постигла широк успјех.
Министар одбране Пит Хегсет рекао је данас да су Сједињене Државе „дефинитивно побиједиле“ те да су ирански противваздушни системи „потпуно уништени“.
Регион
1 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
