Logo
Large banner

Драма на небу изнад Ирана: Погођен "невидљиви" Ф-35

Аутор:

АТВ

19.03.2026

17:21

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / U.S. Central Command

Амерички ловац Ф-35 принудно је слетио у базу на Блиском истоку након што је погођен током борбене мисије изнад Ирана, док амерички званичници тврде да је пилот у стабилном стању и да је инцидент у фази истраге.

Ф-35 принудно је слетио у америчку ваздушну базу на Блиском истоку након што је погођен ватром за коју се вјерује да потиче из Ирана, извјештавају за CNN два извора упозната са овом ситуацијом.

Капетан Тим Хокинс, портпарол америчког Центра за команду, потврдио је да је стелт авион пете генерације „изводио борбену мисију изнад Ирана“ када је морао извршити принудно слијетање.

""Инцидент у фази истраге"

Хокинс је додао да је авион безбједно слетио и да је инцидент у фази истраге.

„Авион је безбједно слетио, а пилот је у стабилном стању. Овај инцидент је у фази истраге“, навео је Хокинс, преноси Индекс.

Хегсет рекао да су ирански противваздушни системи „потпуно уништени“

Овај инцидент био би први пут да Иран погађа амерички авион у рату који је почео крајем фебруара. И САД и Израел користе Ф-35 у сукобу, а цијена авиона премашује 100 милиона долара.

Принудно слијетање дешава се у тренутку када високи амерички званичници настављају да тврде да је њихова кампања против Ирана постигла широк успјех.

Министар одбране Пит Хегсет рекао је данас да су Сједињене Државе „дефинитивно побиједиле“ те да су ирански противваздушни системи „потпуно уништени“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ф-35

Иран

Borbeni avion

Америка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner