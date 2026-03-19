Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!

Аутор:

АТВ

19.03.2026

16:55

Фото: Pexel/Thirdman

Курс њемачког језика у Аустрији како ствари стоје, биће значајно пооштрен. Ово се диче свих досељеника, а укључиваће бројне новине као што су домаћи задаци, вјежбе, учење регионалног дијалекта и све ће се додатно контролисати.

Затежу се узде: министарка за интеграције Клаудија Бауер (Claudia Bauer) из Аустријске народне партије (ÖVP) представила је у четвртак, заједно са Аустријским интеграционим фондом (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF), реформу курсева њемачког језика за досељенике – и она доноси значајне промјене.

Кључна новина су обавезни домаћи задаци. Убудуће ће полазници морати редовно да одрађују такозвана времена за самостално учење. То значи: задатке радити код куће – и то не само формално. Вјежбе ће се контролисати, а они који их игноришу суочиће се с проблемима.

"Њемачки се не учи пуким сједењем на курсу, већ вјежбањем, понављањем и примјеном“, наглашава Бауер. „Ко жели напредак, мора се тиме бавити и код куће. Управо ту личну одговорност ћемо убудуће и захтијевати“, истакла је министарка.

Они који не сарађују или одбијају домаће задатке могу очекивати санкције. Оне се крећу од опомена, па све до избацивања са курса – и на крају до смањења новчаних примања.

Писање мејлова, учење дијалекта

Наставни план ће такође бити значајно проширен. Досељеници ће, на примјер, морати да науче да пишу имејлове. Поред тога, и регионални дијалекти постају дио наставе. Бауер истиче: „Ко у Аустрији зна само стандардни њемачки из уџбеника, у свакодневном животу често разумије само половину. Ми људе припремамо за то како се у Аустрији заиста говори".

Пооштравање прописа произилази из хиљада напуштања курсева. Само у 2025. години било је око 10.000 неоправданих изостанака. За Бауера, ово је јасан позив на акцију: „Јер то кошта пореске обвезнике.“

Смањење социјалних давања

Притисак се такође повећава финансијски. Социјална давања ће бити више повезана са похађањем курсева. Они који остану ван школе добијаће мање новца у будућности.

Правила интеграције – нема више новца за непоштовање прописа

„Свако ко жели да живи у Аустрији мора да научи њемачки. Без „ако“, „и“ или „али“, објашњава Бауер: „То је кључ интеграције.“

