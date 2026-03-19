Познати трговачки ланац пред колапсом: Затварају се десетине продавница

Аутор:АТВ
19.03.2026
12:47
Коментари:0
Чак 44 од укупно 87 пословница њемачког специјализованог ланца Хамер налази се пред гашењем због чега су почеле тоталне распродаје производа.
Немачка, као једна од најјачих економија Европе, суочава се с низом изазова који пријете стабилности земље. Од енергетске несигурности и раста цијена гаса до проблема у индустријској производњи и све веће инфлације, многи сегменти друштва осјећају посљедице ове кризе.
Ситуација у њемачком ланцу специјализованих продавница Хамер драстично се погоршава. Чак 44 од укупно 87 пословница налази се пред затварањем, иако је план био потпуно другачији. Од 1. октобра 2025. ланац је требало да започне нови почетак са конзорцијумом инвеститора, али умјесто новог узлета, у току је велика распродаја због гашења продавница.
Емисије
Битно: О финансирању и подршци лијечења дјеце у иностранству
Хамер је специјализован за опремање ентеријера и кућни текстил. Матична компанија Брудер Шлау Гмбх & Цо. КГ прогласила је стечај још у јуну 2025, а нови ударац услиједио је крајем јануара 2026. када је и новооснована компанија поднела захтјев за стечај суду у Билефелду. Главни разлог је недостатак инвеститора заинтересованих за наставак садашњег пословног концепта.
"За отприлике половину филијала тренутно нема заинтересованих који би желели да наставе са овим моделом специјализованих продавница“, изјавио је портпарол привременог стечајног управника Стефана Мејера, преноси Фениск Магазин.
У тим пословницама већ је покренута тотална распродаја. Судбина око 1.100 запослених је неизвјесна, иако су њихове плате обезбјеђене путем Савезне агенције за рад до краја марта 2026. године.
Упркос томе што је контактирано више од 300 потенцијалних инвеститора, одзив је био веома слаб. Разлози су јасни: други стечај у само неколико месеци и генерално тешка ситуација у класичној малопродаји. Тренутно је остало шест заинтересованих страна. Двије стране желе да наставе пословање са знатно мањим бројем Hammer продавница. Четири стране су позната имена из прехрамбеног и непрехрамбеног сектора која на тим локацијама желе да отворе сопствене продавнице са потпуно другачијим концептом.
Одлука о судбини компаније требало би да буде донијета у наредне двије недјеље, а циљ је да се сачува што већи број радних мјеста до априла 2026, када се званично отвара стечајни поступак. Историја ланца Хамер почела је 1976. године, а продавнице су најзаступљеније у сјеверној, источној и централној Њемачкој, укључујући савезне покрајине попут Доње Саске (Нидерзахен), Сјеверне Рајне-Вестфалије (НРВ), Саске и Тирингије, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
4 ч0
Економија
5 ч0
Економија
6 ч0
Економија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму