Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну

Аутор:АТВ
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Полиција предузима неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности саобраћајне незгоде у Трну, у којој је повријеђено лице чији су иницијали А.Љ. из Бањалуке, рекли су у Полицијској управи Бањалука на питање Срне да ли су утврђене околности удеса.
"Од наведеног лице узети су узорци крви и урина ради вршења неопходних вјештачења", навели су у Полицијској управи.
Из Полицијске управе наводе и да ће наведено лице бити санкционисано у складу са законом, након утврђивања свих чињеница и околности саобраћајне незгоде.
Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић повријеђена је у саобраћајној незгоди, која се догодила 6. јуна на магистралном путу у лакташком насељу Трн и медицински је збринута на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
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