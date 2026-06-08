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Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну

Аутор:

АТВ
08.06.2026 16:14

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Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну
Фото: Provjereno.info

Полиција предузима неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности саобраћајне незгоде у Трну, у којој је повријеђено лице чији су иницијали А.Љ. из Бањалуке, рекли су у Полицијској управи Бањалука на питање Срне да ли су утврђене околности удеса.

"Од наведеног лице узети су узорци крви и урина ради вршења неопходних вјештачења", навели су у Полицијској управи.

Из Полицијске управе наводе и да ће наведено лице бити санкционисано у складу са законом, након утврђивања свих чињеница и околности саобраћајне незгоде.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић повријеђена је у саобраћајној незгоди, која се догодила 6. јуна на магистралном путу у лакташком насељу Трн и медицински је збринута на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

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Тагови :

Ања Љубојевић удес

ПУ Бањалука

саобраћајна несрећа Трн

УКЦ Републике Српске

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