Везао сина за бандеру у Бањалуци

Аутор:АТВ
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Бањалучка полиција ухапсила је мушкарца на Лаушу који је везао сина за бандеру због породичног насиља.
Како АТВ незванично сазнаје, случај су пријавили грађани који су свједочили немилој сцени.
Друштвеним мрежама се шири поменути снимак, али због заштите малољетног лица АТВ га неће дијелити.
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