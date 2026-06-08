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Везао сина за бандеру у Бањалуци

Аутор:

АТВ
08.06.2026 15:28

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Везао сина за бандеру у Бањалуци
Фото: Printscreen/ATV

Бањалучка полиција ухапсила је мушкарца на Лаушу који је везао сина за бандеру због породичног насиља.

Како АТВ незванично сазнаје, случај су пријавили грађани који су свједочили немилој сцени.

Друштвеним мрежама се шири поменути снимак, али због заштите малољетног лица АТВ га неће дијелити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

везао сина за бандеру

Бањалука

Лауш

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