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Радник погинуо на градилишту: Огласио се МУП

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:06

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Радници са заштитном опремом раде на градилишту.
Фото: Pixabay

На градилишту, у Живиницама данас је погинуо радник, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

- Данас, 8.6.2026. године, ПС Живинице, пријављено је око 12, 10 сати да се на градилишту објекта у изградњи у Живиницама, догодила несрећа којом приликом је смртно страдала мушка особа, чију смрт је на мјесту догађаја констатовала дежурни љекар Дома здравља Живинице - потврдила је портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић за "Аваз".

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Додала је да ће увиђај на мјесту догађаја извршити истражиоци ОКП ПУ Живинице и кантонални инспектор заштите на раду, док увиђајем руководи дежурни кантонални тужилац.

- Све даље мјере и радње подузимаће се по упутама дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона - додала је Спречић.

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Тагови :

Живинице

Погинуо радник

градилиште

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