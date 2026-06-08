Радник погинуо на градилишту: Огласио се МУП

- Данас, 8.6.2026. године, ПС Живинице, пријављено је око 12, 10 сати да се на градилишту објекта у изградњи у Живиницама, догодила несрећа којом приликом је смртно страдала мушка особа, чију смрт је на мјесту догађаја констатовала дежурни љекар Дома здравља Живинице - потврдила је портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић за "Аваз".

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Додала је да ће увиђај на мјесту догађаја извршити истражиоци ОКП ПУ Живинице и кантонални инспектор заштите на раду, док увиђајем руководи дежурни кантонални тужилац.

- Све даље мјере и радње подузимаће се по упутама дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона - додала је Спречић.