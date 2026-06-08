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Акција ”Кандидат”: Притворени осумњичени за ”мућке” са возачким испитима

Аутор:

Огњен Матавуљ
08.06.2026 12:42

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Акција ”Кандидат”: Притворени осумњичени за ”мућке” са возачким испитима
Фото: ATV

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Милошу Радоњићу, Зорану Тодоровићу и Зорану Илићу из Добоја, који су ухапшени у акцији ”Кандидат” због малверзација у вези са полагањем возачких испита.

Све тројици се на терет ставља да су починили кривична дјела злупотреба службеног положаја у вези са примањем мита и трговином утицајем.

Утицај на свједоке

Притвор је одређен због бојазни да ће ометати кривични поступак сакривањем доказа или утицајем на свједоке.

Акција Кандидат
Акција Кандидат

”Према овом рјешењу суда притвор може трајати до 4. јула 2026. године”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Акција Кандидат

Хроника

"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Подсјетимо, Радоњић је осумњичен у својству предсједника Комисије за полагање возачких испита у Добоју, Тодоровић је секретар те комисије, док је Илић власник ауто школе ”Зока” у Добоју.

Узели новац у обиљеженим новчаницама

Према незваничним информацијама они су ухапшени на дјелу након што је један од кандидата дао новац, у обиљеженим новчаницама, како би на незаконит начин испунио услове за полагање возачког испита и добијање возачке дозволе.

Акција Циљ

Хроника

Откривамо ко је ухапшен у акцији ”Циљ”: Професори, полицајка, одборник, привредници...

Акција ”Циљ”

Подсјетимо, због злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита раније је у акцији ”Циљ” ухапшено осам особа из Приједора и Новог Града, а радило се махом о власницима ауто школа и члановима комисија за полагање возачких испита.

акција Циљ, спровођење

Хроника

Погледајте привођење осумњичених у акцији ”Циљ” (ФОТО)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Кандидат

Акција Циљ

Возачки испит

Једномјесечни притвор

Окружни суд Бањалука

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