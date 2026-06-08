Акција ”Кандидат”: Притворени осумњичени за ”мућке” са возачким испитима

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Милошу Радоњићу, Зорану Тодоровићу и Зорану Илићу из Добоја, који су ухапшени у акцији ”Кандидат” због малверзација у вези са полагањем возачких испита.
Све тројици се на терет ставља да су починили кривична дјела злупотреба службеног положаја у вези са примањем мита и трговином утицајем.
Притвор је одређен због бојазни да ће ометати кривични поступак сакривањем доказа или утицајем на свједоке.
”Према овом рјешењу суда притвор може трајати до 4. јула 2026. године”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.
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Подсјетимо, Радоњић је осумњичен у својству предсједника Комисије за полагање возачких испита у Добоју, Тодоровић је секретар те комисије, док је Илић власник ауто школе ”Зока” у Добоју.
Према незваничним информацијама они су ухапшени на дјелу након што је један од кандидата дао новац, у обиљеженим новчаницама, како би на незаконит начин испунио услове за полагање возачког испита и добијање возачке дозволе.
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Подсјетимо, због злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита раније је у акцији ”Циљ” ухапшено осам особа из Приједора и Новог Града, а радило се махом о власницима ауто школа и члановима комисија за полагање возачких испита.
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