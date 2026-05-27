Погледајте привођење осумњичених у акцији ”Циљ” (ФОТО)

Огњен Матавуљ
27.05.2026 14:21

Фото: АТВ/Бранко Јовић

Осморо ухапшених у акцији ”Циљ”, усмјереној на доказивање злоупотреба у поступку полагања возачких испита, спроведено је у Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.

Пред тужиоца су доведени власник ауто школе ”Циљ” Миленко Недимовић и власница ауто школе ”Волан” Тања Томичић обоје из Новог Града. Затим секретар Комисије за полагање возачких испита у Приједору Андреа Качар, полицијска службеница МУП-а Републике Српске Слободана Родић, те чланови приједорске Комисије за полагање возачких испита Милан Стојаковић, одборник у Приједору Младен Кулунџија, професор саобраћаја у Машинској школи Никола Гњатовић и Радован Каран.

Полицајка ће бити суспендована с посла

Како је саопштио МУП Републике Српске сви се сумњиче да су починили кривична дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења, злоупотреба службеног положаја или овлашћења и рговина утицајем.

”С обзиром да је лице С.Р. полицијски службеник, против исте ће бити спроведен дисциплински поступак и она ће бити суспендована”, саопштио је МУП Српске.

Акција је усмјерена на откривање и доказивање злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита на подручју општине Нови Град.

Возачке полагали неспособни и неписмени

У МУП Српске наводе да постоје основи сумње да су поједини власници ауто школа заједно са одређеним члановима испитне комисије дуже вријеме омогућавали кандидатима полагање возачких испита на незаконит начин, уз новчану накнаду.

”На основу до сада прикупљених доказа, постоје основи сумње да је на десетине лица на овај начин стекло право на управљање моторним возилом, те да је међу њима било и лица која на подручју других општина и испитних комисија нису испуњавала ни опште здравствене услове за возача, нису посједовала потребна знања из области саобраћајних прописа, а за неке постоји сумња да су и неписмена”, саопштио је МУП Републике Српске.

За 24 часа одлука о приједлогу за притвор

Акција је реализована су у сарадњи са Полицијском управом Приједор и МУП-ом Унско-санског кантона.

Након испитивања осумњичених предметни тужилац ће у року од 24 сата донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.

