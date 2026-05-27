Полно узнемиравање ученице: Бијељински професор спроведен у тужилаштво

Аутор:

Огњен Матавуљ
27.05.2026 13:41

Фото: АТВ

Бијељинска полиција спровела је у тужилаштво С.Д. из Бијељине, професора Пољопривредне и медицинске школе у Бијељини, који је јуче ухапшен након пријаве ученице за полно узнемиравање.

”Полицијски службеници предали су тужилаштву С.Д. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу полно узнемиравање. Осумњичени је јуче лишен слободе на основу пријаве оштећеног лица”, саопштила је ПУ Бијељина.

Додају да полицијски службеници предузимају све мјере и радње из своје надлежности под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Према незваничним информацијама професор је осумњичен за узнемиравање 16-годишње ученице, а случај је пријавио члан њене породице.

Обустављена истрага против наставника за полно узнемиравање ученица

