Полно узнемиравање ученице: Бијељински професор спроведен у тужилаштво

Аутор:Огњен Матавуљ
Бијељинска полиција спровела је у тужилаштво С.Д. из Бијељине, професора Пољопривредне и медицинске школе у Бијељини, који је јуче ухапшен након пријаве ученице за полно узнемиравање.
”Полицијски службеници предали су тужилаштву С.Д. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу полно узнемиравање. Осумњичени је јуче лишен слободе на основу пријаве оштећеног лица”, саопштила је ПУ Бијељина.
Додају да полицијски службеници предузимају све мјере и радње из своје надлежности под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Према незваничним информацијама професор је осумњичен за узнемиравање 16-годишње ученице, а случај је пријавио члан њене породице.
