Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Уставни суд Републике Српске прогласио је на данашњој сједници неуставним и незаконитим поједине одредбе уредбе о условима за давање сагласности "Лутрији Републике Српске" за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу.
Из Уставног суда саопштено је да наведене одредбе нису у сагласности са Уставом Српске, Законом о јавним предузећима и Законом о Влади Српске.
Суштина доношења наведене одлуке је, како се наводи, у чињеници што је Влада, иако овлаштена да Уредбом уреди услове, критеријуме и поступак за давање сагласности "Лутрији" за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу, оспореним прописивањем прекорачила своја овлаштења, односно, промијенила законску надлежност органа јавног предузећа на начин да је пословање предузећа које је у надлежности Управе, као органа предузећа, незаконито пренијела у надлежност директора.
"С обзиром на утврђену несагласност оспорених одредаба са Законом, тиме је истовремено дошло до повреде и уставног начела законитости аката", појаснили су из Уставног суда Српске.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч4
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму