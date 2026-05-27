Додик пред обраћање на Међународном форуму у Москви: Останак у БиХ - опасност

Предсједник СНСД-а Млорад Додик изјавио је да је Република Српска мала заједница која је угрожена и да је останак у БиХ опасност, те најавио да ће о томе говорити на Међународном форуму о безбједности који је почео у Москви.
Додик је рекао да ће главна тема његовог излага на на Међународном форуму безбједности бити поглед на безбједност у савременом тренутку.
"Ми, као мала заједница из те визуре посматрајући, говоримо о томе, на који начин ми видимо омогућавање безбједности мира, за шта смо примарно заинтересовани и којим методама мислимо да је то могуће да се успостави", рекао је Додик у Москви новинарима из Републике Српске.
Он је напоменуо да ће на Форуму учествовати више од 120 земаља и 140 и делегација и да му је част што ће се обраћати на почетку.
"Ја ћу изнесем наше ставове да смо ми мала заједница и да смо најчешће, по посљедицама, безбједносном и сваком другом погледу зависни од игре великих земаља, великих суперсила, које су очигледно данас веома разигране на глобалном нивоу", рекао је Додик.
Додик је истакао да војни савез Хрватске, Албаније и такозваног Косова директно може највише нашкодити Републици Српској, будући да је та нека фамозна прича о војсци примарна антисрпска.
Он је напоменуо да је данашња организација Запада антисрпски оријентисана, али да се Срби без обзира на то морају борити за слободу.
"Морамо да кажемо да смо угрожени од њихових идеологија и да је једина идеологија коју Срби могу да прихвате - национални интерес српског народа и он треба да буде промовисан кроз оно што је раније говорено `једна држава за један народ` и то нама гарантује безбједност", нагласио је Додик.
Он је рекао да Република Српска може рачунати на традиционалне пријатеље, истичући да ће у Москви имати контакте са различитим делегацијама из читавог свијета.
Додик је истакао је да поштује заставе свих народа и држава, али да вјерује да од српске и руске тробојке нема љепших застава, јер под њима стоје народи који знају шта значе слобода, жртва и понос.
"Лијепо је далеко од дома видјети заставу своје отаџбине међу заставама држава свијета и осјетити поштовање и част који се указују Републици Српској у Русији", навео је Додик.
Додик је на друштвној мрежи "Икс" написао да је Република Српска мала по територији, али велика по свом достојанству, слободи и пријатељима које има.
Лијепо је далеко од дома видjети заставу своје отаџбине међу заставама држава свијета и осјетити поштовање и част који се указују Републици Српској у Русији.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 27, 2026
Делегација Републике Српске, коју чине лидер СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, допутовала је јуче у Москву, гдје се одржава Међународни форум о безбједности.
Планиран је и састанак делегације Републике Српске са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.
Додик истиче да Срби имају право да се боре за интересе властитог народа, што Русија као велесила веома добро разумије.
Додик је рекао да се сви суверенистички лидери у свијету боре за интересе властитог народа и државе, те да се зато поставља питање зашто то не могу Срби.
"Примарни интерес Британаца и западних земаља јесте њихов национални и државни интерес. Они су то само упаковали у глобалистичку обланду, говорећи да су носиоци или вјесници неких слобода, и да би људи требали да се одрекну свог идентитета и држава да би били у некој срећној заједници коју они нама пропагирају", рекао је Додик, констатујући да се показало да је то лаж и цинизам.
Према његовим ријечима, руски лидер Владимир Путин и сви суверенистички лидери данас се само боре за интересе свог народа и своје државе, што је сасвим нормално.
Наводећи да то чине и Американци, Додик је подсјетио да је Њемачка, која је генератор два свјетска рата, под крилатицом "један народ, једна држава" ујединила Западну и Источну Њемачку.
"А зашто би онда било проблематично ако ми кажемо један народ, једна држава?", упитао је Додик.
Додик је у разговору за медије из Републике Српске истакао да је Русија као велика земља, великих интелектуалних, политичких, економских, стратешких, војних и других потенцијала то веома добро разумјела.
Он је нагласио да је Русија велесила која не користи све своје потенцијале да наметне другима свој начин живота, као што то чини Запад, што су најбоље осјетили Срби.
Додик је навео да заслуге за политички, економски и војни успјех Русије припадају њеном предсједнику Путину, који је успио да Русима врати достојанство.
"Он враћа достојанство свим, малим и великим народима свијета који желе да се боре за свој суверенитет и свој идентитет", рекао је Додик.
Додик је нагласио да је споразум из Минска подметнут да би се наоружала Украјина и да би се Запад спремио да буквално преко Украјине ратује са Русијом.
Он је додао да је зато немогуће одбацити једног Путина зарад неке Маје Калас или Марте Кос, које не могу да примијете да је европска милитаристичка структура подредила Европу дугорочним периодима дестабилизације.
