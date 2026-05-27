Жена из Србије страдала у Грчкој: Тијело извучено из мора

АТВ
27.05.2026 11:59

Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Седамдесетседмогодишња држављанка Србије извучена је без свијести из морског подручја код Ханиотија на Халкидикију, у општини Касандра.

Према саопштењу Лучке капетаније Неа Муданија, која је о инциденту обавјештена данас у јутарњим часовима, седамдесетседмогодишњакиња је возилом Хитне помоћи ЕКАБ превезена у Дом здравља у Касандри, гдје је проглашена мртвом.

Предистрагу води Друго лучко одјељење Неа Муданије при Централној лучкој капетанији Солуна, док ће тијело бити пребачено у Завод за судску медицину у Солуну ради обдукције, преноси ЕРТ.

